Desprotegidos presidenciales: los precandidatos se queda sin protección y aumenta la angustia de cara a las elecciones del 2026

La protección no solo se trata de tener un uniformado al lado. Los esquemas suelen estar integrados por cinco hombres, entre policías y agentes de la UNP, y dos camionetas, que no siempre son blindadas . La cantidad de guardas y el número de vehículos se determina por un análisis de riesgo que realiza el Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo, instancia que arroja un porcentaje de evaluación y con el que se toman las medidas. Llama la atención que para casos como el de Uribe Turbay, en su más reciente análisis, la UNP redujo ese indicador desde más del 60 por ciento a solo el 52 por ciento, pese a que era precandidato presidencial y un líder visible de la oposición.

El auto al servicio de Claudia López se ha varado en dos ocasiones durante este año. Ese carro es blindado, pero hay días en los que debe dejarlo parqueado y no le sirve para protegerse. Entretanto, el empresario Santiago Botero paga seguridad privada, pues no le han entregado un esquema.

La UNP debe actualizar el análisis de riesgo de sus protegidos cada semestre y se hacen recurrentes los casos en los que funcionarios y actores políticos, como los ex-Farc firmantes de la paz, rechazan los carros que no están blindados o que no son de determinadas marcas porque sienten que estos no les servirán para ir a terreno. También es común que a los precandidatos no les presten seguridad para los recorridos por el país, pues los esquemas serán utilizados para viajes de los funcionarios del Gobierno.