¿Detrimento patrimonial en licitación del SENA? La calidad de las plataformas virtuales de los estudiantes estaría en riesgo

“La empresa se presenta nuevamente. Los pliegos contemplaban mejoras y CognosOnline hace observaciones, diciendo que no se pueden poner los criterios de calidad porque el único que cumpliría sería esta empresa, lo cual no es cierto. El Sena quita los criterios para darle el gusto a este oferente. Se mantiene el precio, de manera que se paga la plataforma a un precio muy superior y no se avanza en tecnología de punta”, manifestó Álvaro Mejía, apoderado de Territorium.