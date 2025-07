Director de la UNP hizo fuerte declaración tras atentado contra Miguel Uribe: “Había tomado el mal hábito de no aceptar los relevos que se ofrecían”

Rodríguez habló en Radio Nacional de Colombia y dijo que “él (Uribe Turbay) había tomado el mal hábito de no aceptar los relevos que ofrece la Unidad Nacional de Protección para los descansos de los escoltas”.

Eso significa-según Rodríguez- “que otras personas llegan a reemplazar un día en cada semana cada uno de los escoltas. Lo que dicen siempre: que no quieren que venga y los proteja personas que no conocen. Y prefieren que entre sus mismos escoltas hacer los relevos. Así, de esa manera, agotan al personal”.

El día del atentado, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no contaba con la totalidad de su esquema. | Foto: suministrada a semana api

“Esa persona protegida, en algún momento, pidió que se le protegiera a un hijo y que se le extendiera la protección al menor. LA UNP, luego de tomar esa solicitud por parte de la Policía, quien nos solicitó esas medidas, decidió apoyar esa solicitud y hacer extensivo el uso de las medidas de protección no solamente para el hijo sino para los tres hijos, todo el núcleo familiar. Así se hizo”, manifestó.

Y agregó: “Algunos parlamentarios y un concejal (de Bogotá) dicen que Miguel Uribe Turbay no tenía medidas extensivas al núcleo familiar. Claro que las tenía. El problema es que se entienda mal la extensión de las medidas de protección al grupo familiar. La extensión de las medidas no significa que si hay un esquema de siete haya que dividirlo entre la familia y el protegido. No señor. Ese es un error. Siempre se tiene como protegido a la persona a la que se le está cubriendo”.