Discurso del presidente Petro en Barranquilla: ¿Qué decía en la corona de flores?

“República de Colombia” , se leía en la corona de flores, que en Colombia es tradicional en los velorios. "Barranquilleras, barranquilleros, todos los pueblos del Atlántico y mucha gente del Caribe aquí reunida por decenas de miles. Hemos puesto nuestro nuestra ofrenda al Libertador Simón Bolívar. No hace mucho viajé hasta Soledad, allí inauguramos los comités por el sí de la consulta popular, precisamente al lado de una casa en donde durmió el Libertador en su viaje hacia Santa Marta, un poco antes de morir", dijo el presidente Petro.

“Iba, quizás, triste, no sabemos bien esa historia final de alguien que, además de general, fue presidente de Colombia, que construyó libertad, que fue el gran jinete emancipador de talla mundial en aquella época, de talla americana, que aún no puede olvidarse y no se olvidará, porque los seres humanos que luchan por la libertad son inolvidables”, agregó.