Gustavo Petro llama a la “revolución” y ataca uno a uno a los congresistas: 10 explosivas frases de su discurso en el cabildo

1. “Votaron contra ustedes”

En su discurso en Barranquilla, Petro cumplió con su amenaza de satanizar y exponer públicamente a los congresistas que no están de acuerdo con sus políticas. Lo había advertido ya en su manifestación el 1 de mayo. “Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él. Eso se escribirá en todas las paredes, en todos los periódicos, se dirá en todas las emisoras”, dijo ese día en la Plaza de Bolívar.

Y así fue. Desde la tarima de su cabildo abierto, Petro se despachó uno a uno contra los congresistas costeños que habían hundido la consulta popular. Los enumeró uno a uno. Empezó por el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal). Y luego siguió con los demás.

El presidente Gustavo Petro desde Barranquilla este martes. | Foto: PRESIDENCIA.

“El señor Carlos Meisel (Centro Democrático), del uribismo, votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. El señor Honorio Henríquez también votó en contra de ustedes, también el senador Farelo (Carlos Mauricio) votó contra la consulta. También Efraín Cepeda (Partido Conservador) votó contra ustedes. No votó contra Petro, Petro lo vence cada vez que hay una elección aquí. Votó contra su propio electorado y esto tenemos que analizarlo bien entre familia, amigos, con los del barrio, en el sindicato, en las juntas de acción comunal. Solo se puede hacer una de dos: o cambiamos a Colombia o se nos desbarata”, manifestó.

Petro, quien fue congresista por décadas, sabe que uno de los fundamentos del trabajo parlamento es la inviolabilidad que tiene el voto de cada congresista. La Corte Constitucional ha dicho que se trata de una garantía esencial que consiste en que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones y los votos expresados en su actividad.

2. “No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder”

El presidente hizo una breve alusión al escándalo que ha golpeado su gobierno en las últimas semanas. El excanciller Álvaro Leyva, en dos extensas cartas, ha dicho que el primer mandatario está “preso del vicio” y ha expuesto situaciones que habrían sucedido en los viajes oficiales del primer mandatario al extranjero.

Petro, en su discurso, dijo: “Aquel que permitió que las calles y las trochas de Colombia se llenaran de sangre estaba incumpliendo la Constitución de 1991, porque su obligación no era la muerte, era la paz. Y sí querían reelegirlo. Y no una, sino dos, como dice el vallenato y hasta tres, Armando (hablándole a Benedetti), como dice la canción de los diablitos, creo que ‘El santo cachón’. Los santos cachones son los adictos, drogadictos del poder, porque el poder es una droga y los tiene locos... Ya no tienen corazón ni cerebro“.

Y luego insistió: “No estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. Eso no es para mí”.

3. “Vamos a luchar a fondo por la consulta popular”

El primer mandatario detalló su apuesta por llevar de nuevo a las urnas la consulta popular. “¿Por qué no dejan que el pueblo de Colombia decida y ordene al Congreso que el día termine a las 6 de la tarde? ¿De qué manera le estamos haciendo un daño al país? Hasta los números le salen mal. La economía crece y llevó tres años subiendo el salario mínimo por encima de la inflación y ellos tres años diciendo que se va a acabar el empleo", sostuvo, y narró que presentó de nuevo la consulta popular con cuatro preguntas más en el terreno de la salud pública.

“¿Por qué Efraín Cepeda se opone a que las mamás puedan tener más tiempo para abrazar a sus hijos?”, cuestionó. “Destruyen familias cuando la jornada laboral no es de ocho horas”, agregó. El presidente, en sus palabras, habló de “esclavitud”, “acoso”, “indignidad”.

“Nuestra prioridad es la gente que trabaja y no los que van al Club del Country”, concluyó.

4. “O cambiamos a Colombia o Colombia se nos desbarata entre la sangre de nuestros hijos”

En su discurso, Petro lanzó varias advertencias de caos si sus propuestas no se concretan. Aseguró que su causa se fundamenta en los derechos y la dignidad. “Ustedes me ayudarán. Y ellos dicen: ‘Es una amenaza’. No, todo senador es elegido para representar al pueblo. Todo senador y senadora tiene la obligación de darle la cara al pueblo, de explicar por qué vota así o asá. Todo senador o senadora debe saber que es sirviente del pueblo. Todo senador o senadora tiene que saber que debe y puede y tiene derecho el pueblo de vigilarlo a él y a ella en sus actitudes políticas y en su voto. Y que si su voto es contrario a los intereses del pueblo, el pueblo tiene el derecho de revocarlo y no votar más por él o por ella. Conciencia política se llama”, aseguró.

5. “Una revolución”

Petro habló de revolución con todas sus letras. “Esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Nosotros, caballeros, pensamos que Efraín Cepeda era uno como nosotros y nos hizo trampa. Y hay que aprenderlo en esta nueva discusión y si se necesita otra, se dará en la lucha popular. ‘Ya sabemos que Petro llena las plazas y qué dicen, ya nos acostumbramos que sí están gritando’... No, ahora no es solo gritar en una plaza pública”, advirtió.

Y ahí, Petro entregó el llamado a las calles. “Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido, que no es función de la Presidencia, sino de la persona, en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones, para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar”.

6. “No se atacan los vidrios, porque miren lo que le pasó a Epa”

Petro dio, entonces, instrucciones para la manifestación popular. “No se atacan los vidrios, porque miren lo que le pasó a Epa”, advirtió. El hecho de tener un presidente dando instrucciones para tomarse las calles es inédito y contrario a la lógica.

El presidente Petro mencionó a la 'influencer', quien está recluida en la cárcel de El Buen Pastor por haber atacado la infraestructura de TransMilenio. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Como recordó recientemente Humberto de la Calle, el Gobierno Petro “tiene derecho a movilizar sus adeptos. Pero esos llamados al paro general son un contrasentido. Los paros suelen hacerse contra los gobiernos, no a favor de ellos. Si el Gobierno exagera, encontrará un bumerán”.

Pero en su discurso, Petro da instrucciones claras a quienes invita a tomarse las calles. “No se ataca a los miembros de la Fuerza Pública. La orden a todo miembro de la Fuerza Pública es no levantar el arma contra el pueblo. Luego el pueblo debe abrazarlos, darles tinto, café, cariño y amor, porque son hijos del pueblo, igualitos que los no uniformados. No vamos a bloquear las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, y a las personas que necesitan atención médica. Pero ustedes deciden los momentos, los días, los tiempos. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los atacará, al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo".

7. Cepeda, “el malo”

En la hora en que estuvo en tarima, Petro envió varillazos a diestra y siniestra. Comenzó con María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, a quien le sacó su apellido de élite samaria.

Pero se fue a fondo contra Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, a quien ha acusado durante días de haber hundido la consulta con lo que él considera “un fraude”.

Presidente del Senado, Efraín Cepeda, y ministro del Interior, Armando Bendetti. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Prevaricato el que hizo Efraín Cepeda al hacer trampa con los votos de la consulta popular”, aseguró. En otro momento del discurso, se preguntó: “¿Qué sacamos eligiendo a Petro a presidente si se eligió al mismo tiempo a Cepeda el malo como presidente del Senado?... ¿Qué es lo que hace que un señor como Efraín Cepeda, o como los demás que hemos nombrado aquí, voten contra el pueblo si saben que querrán volverse a elegir por el pueblo?... ¿Por qué el señor Efraín Cepeda dice que es populista y que es malo el que un presidente de Colombia intente que todas las madres de Colombia puedan tener más tiempo para abrazar sus hijos? ¿En dónde está ese mal?“.

8. “Una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”

Petro hizo un comentario, sin mencionarla, dirigido a la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia saliente, en el consejo de ministros del 25 de marzo de 2025, en Bogotá. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

“Hemos logrado, a partir de los diálogos, tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. No, aquí hay políticos que hablan con bandidos para asociarse, a las escondidas. Nosotros hablarles de frente porque queremos darles una segunda oportunidad, porque Colombia no es una tierra de bandidos, es de gentes que aman la libertad como Simón Bolívar", dijo.

El primer mandatario se refería a la versión que circuló en la prensa que apunta a la molestia de Ángela María Buitrago porque, al parecer, le pidieron que frenara la extradición a Estados Unidos de Gabriel Yepes Mejía, conocido por el alias de H. H., un jefe de las disidencias de Comuneros del Sur, el grupo disidente del ELN, con el que el Gobierno Petro avanza en unas conversaciones de paz, en Nariño.

9. “No va a haber más pobres vendiendo su voto en el Caribe colombiano. Se les acabó el jueguito”

Petro aseguró que emprenderá una cruzada por evitar la compra venta de votos en las próximas elecciones. Aseveró que en la pasada jornada electoral, el pueblo votó por él porque representaba una esperanza, pero también votó por políticos como Efraín Cepeda, por necesidad.

“La Policía Nacional tiene desde ya la orden de destruir toda organización que se dedique a la compraventa de votos en Colombia: que me escuchen bien, porque yo sé que en muchas partes compran al oficial y se hacen de la vista gorda. Comprar votos es un delito y se va a castigar a fondo en Colombia. El presidente comandante en jefe de las fuerzas públicas de este país lo ordena, el día de elecciones y los días anteriores a elecciones, porque el billete se trafica días antes. Todo el que intente organizar la compra de votos de la sociedad colombiana se va para la cárcel”, aseguró.

10. “Haremos lo imposible. Colombia es capaz de hacerlo. No nos obliguen. No nos reten. No nos amenacen más”

Petro les envió un mensaje a los más poderosos: “Señores de la oligarquía, no nos obliguen entonces a lo imposible porque haremos lo imposible. Colombia es capaz de hacerlo porque quiere abandonar los cien años de soledad. No nos obliguen, no nos reten, no nos amenacen más”.