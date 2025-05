Gustavo Petro habló sobre su exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la salida de su gobierno: “Quería sabotearnos”

“Hemos logrado, a partir de los diálogos, tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. No, aquí hay políticos que hablan con bandidos para asociarse, a las escondidas. Nosotros hablarles de frente porque queremos darles una segunda oportunidad porque Colombia no es una tierra de bandidos, es de gentes que aman la libertad como Simón Bolívar", dijo el primer mandatario desde Barranquilla, donde presidió el primer cabildo abierto este martes, 20 de mayo.