“Eder paga millonadas en redes para vincularme con Ospina”: Roberto Ortiz desmiente apoyos y dice que “hay una campaña sucia”

La disputa para la Alcaldía de Cali parece perfilarse entre Roberto Ortiz y Alejandro Eder, según las últimas mediciones. Ambos han protagonizado agarrones públicos y señalamientos en redes sociales de presuntos apoyos del actual alcalde Jorge Iván Ospina, quien tiene la popularidad más baja entre los mandatarios del país.

Roberto Ortiz, quien aspira por tercera ocasión consecutiva, denuncia que en su contra hay una guerra. En diálogo con SEMANA destapó sus cartas e hizo graves señalamientos.

SEMANA: tercer periodo que se lanza la Alcaldía, ¿por qué insistir en este propósito?

Roberto Ortiz: Después de dos intentos, pienso que en esta ocasión sí será. Así lo están marcando todas las encuestas, pero no quiere decir que tengamos nada ganado; por el contrario, en estos pocos días que faltan para las elecciones tenemos que multiplicar el trabajo, enfrentar la guerra sucia que se ha armado contra mí.

Roberto Ortiz, candidato a la Alcaldía de Cali | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿cuál guerra sucia?

R.O: Están diciendo, falsamente, que yo soy cercano al actual alcalde Jorge Iván Ospina, cuando lo he denunciado en múltiples ocasiones. Esto es una estrategia que nace de la incapacidad de algunos que con sus propuestas no han podido llegarle a la gente. Yo he denunciado la corrupción de esta administración. He trabajado incansablemente por esta ciudad. Durante pandemia estuve llevando mercado a las personas más vulnerables, haciendo jornadas contra el hambre, llevándole loncheras a los niños. Y durante el estallido social en Cali, me paré en el Concejo y le pedí al alcalde que apareciera, porque estaba desaparecido. Pedí que no mataran a los jóvenes, pero tampoco a los policías, porque ambos eran hijos del pueblo.

Todo eso, más las encuestas, ha generado una desesperación entre los otros candidatos, que hoy solo ven una oportunidad en la guerra sucia.

SEMANA: ¿Quiénes están detrás de esta supuesta guerra sucia?

R.O: Alejandro Eder paga millonadas en las redes sociales para vincularme con Jorge Iván Ospina; Diana Rojas, a quien le tenía mucho aprecio, me trata de corrupto y mentiroso; Miyerlandi Torres y Wilson Ruiz hacen lo mismo. Y la lista es larga: de trece candidatos, todos se han venido contra mí, porque ellos saben que yo no llegué a la política a robarme nada, yo llegué a servirle a la gente.

SEMANA: ¿Cuáles fueron esas denuncias que usted hizo contra Jorge Iván Ospina?

R.O: Cuando comenzó esta administración en el año 2020, a los 45 días, las denuncias mías hicieron que un secretario de Educación renunciara, porque demostré con papeles en mano cómo falsificaron unas firmas. Denuncié como la modernalización de la PTAR de Cañaveralejo no se iba a dar, hoy la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía me están diciendo que yo tenía toda la razón, que no solamente no se modernizó y perdimos 80 mil millones de pesos, sino que vamos a tener que pagar 150.000 millones de pesos por mal procedimiento de las Empresas Municipales de Cali. También denuncié los cuestionados contratos de la Feria Virtual y el Alumbrado Navideño del año de la pandemia, mientras la gente tiene hambre y los empresarios quebrados. Denuncié en el año 2021 cuando iban a entregarle el contrato del alumbrado público a un privado con una empresa que se inventó el alcalde que se llamaba Cali Inteligente. Eso se hundió y salvamos los recursos públicos de los caleños. Así como la contratación de la basura y otras muchas cosas.

Los candidatos a la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder y Roberto Ortiz. | Foto: Prensa Alejandro Eder y Roberto Ortiz

SEMANA: ¿Y luego de esas denuncias, usted cree que el alcalde Jorge Iván Ospina en el principal culpable de esas presuntas irregularidades de corrupción?

R.O: Para mí es culpable. Yo denuncié todas esas irregularidades para que hoy vengan a decirme que yo soy el aliado de Ospina. No hay nada más mentiroso que eso. Esto es una cochinada que me están haciendo.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con la gente que está dejando nombrada en Emcali el alcalde Jorge Iván Ospina si usted es elegido el próximo 29 de octubre?

R.O: Si la ley me lo permite, vamos a reversar esas decisiones, porque los recursos de Emcali son para mejorar la empresa y el servicio. Vamos a reorganizar a Emcali, darle el posicionamiento empresarial y sacar de ahí la politiquería y corrupción. Esperamos que todas las investigaciones den fruto, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que Jorge Iván Ospina está dejando la olla raspada.

SEMANA: Si usted es escogido alcalde, ¿cómo hará para sacar adelante esos proyectos si la olla está raspada?

R.O: Nos tocará apretarnos el cinturón, vamos a tener austeridad total, lucha contra la corrupción y vamos a buscar que esos 1,2 billones que nos dejaron Armitage y Ospina proyectados a diez años, voy a tramitar para que el Banco Agrario me reciba esa deuda o buscar una figura donde el Ministerio de Hacienda absorba y que Cali solo le deba a la Nación. Le quiero decir a los caleños que sí hay salidas.

SEMANA: ¿Cómo será ese gobierno de austeridad?