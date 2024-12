Política

Efraín Cepeda lanza dura advertencia a Gustavo Petro por la reforma tributaria: “No le daremos de nuevo un cheque en blanco”

El presidente del Congreso aseguró que no se repetirá la historia y que el Ejecutivo no ha ejecutado correctamente el presupuesta de 2024. Le pide a Petro que le cuente al país por qué no ha ejecutado 97 billones de pesos.