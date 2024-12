Efraín Cepeda, presidente del Senado, nuevo salpicado por escándalo de corrupción de obras. Este audio revelado por SEMANA lo compromete

La plata no solamente salía de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), sino también del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Los detalles de Benavides sorprenden porque justamente en esta semana Gustavo Petro y Efraín Cepeda han tenido una nueva diferencia pública por cuenta de la reforma tributaria. El mandatario aseguró que el legislador era el culpable de la situación económica del país y él respondió que el Congreso debía ser respetado y que no se le daría un nuevo cheque en blanco, haciendo referencia al trámite de una nueva tributaria.

Refiriéndose a su exjefe y con arrepentimiento, dijo a la Fiscalía: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”. Esas fueron las palabras que, entre lágrimas, repetía Benavides, dejando claro que le habían dado la orden de sacar esos contratos para darles los “cupos indicativos” a los congresistas.