El 62% de los colombianos cree que el presidente Gustavo Petro debe responder ante la justicia por el escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, según el Opinómetro de Datexco

Según el Opinómetro de Datexco para La W, el 62% de los colombianos consultados cree que el presidente Gustavo Petro tendría que responder ante la justicia por el escándalo entre su exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Por ejemplo, se detalla el resultado de esa pregunta por regiones en el país. El 67% en Bogotá está de acuerdo con que el mandatario responda por ese escándalo, lo mismo que el 53% de ciudadanos de la región Caribe, el 64% de la región oriental y el 58% de la pacífica.

Se trata de un escándalo que ha sido considerado como el más grande hasta el momento en el gobierno de Gustavo Petro. En los últimos días se han ido conociendo nuevos detalles del escándalo, que comenzó con las revelaciones hechas por SEMANA de la denuncia de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sabaria, quien fue sometida a una prueba de polígrafo luego de la pérdida de un dinero.

Petro Laura Sarabia dinero Dávila - Foto: Semana

Posteriormente, se conoció que el exembajador Armando Benedetti también estaría involucrado en los hechos, ya que, según él, por solicitud de Sarabia sacó a Marelbys del país para evitar el escándalo alrededor de Petro.

Benedetti, en unos audios revelados por SEMANA, reconoció el supuesto ingreso de una gran suma de dinero a la campaña. “Entonces por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le reclamó Benedetti a Sarabia.

Tras todo el escándalo el presidente Petro decidió prescindir de ambos funcionarios, que hasta ahora venían siendo dos personas de su círculo más cercano. Benedetti fue clave en la campaña del mandatario para llevarlo al poder, mientras que Laura era la asistente de Benedetti cuando era senador, por lo que luego terminó convertida en la mano derecha del mandatario.

No solo chuzaron a la niñera Marelbys Meza: la orden de la policía también fue contra la empleada del servicio de Laura Sarabia - Foto: Revista Semana / Getty Images

El panorama se empezó a tornar turbio cuando se conoció el fallecimiento del coronel Óscar Dávila, uno de los encargados de la seguridad de la Casa de Nariño quien falleció, según dijo el presidente Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez, tras un suicidio. Sin embargo, todavía hay muchas dudas por resolver en esos hechos que están siendo investigados por las autoridades.

SEMANA reveló, de forma reservada, el testimonio de una persona que tuvo conversaciones confidenciales con el fallecido coronel Óscar Dávila en el que aseguró que el dinero era del mandatario y no propiamente de Sarabia, además, que era una gran cantidad. “La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”, dijo.

“Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, agregó la persona a quien se le ha reservado la identidad por seguridad.

Armando Benedetti y Laura Sarabia. - Foto: Semana

Agregó que desde entonces se emprendió la búsqueda del dinero pasando por hechos cuestionables. “A él (el coronel Dávila) lo contacta el coronel (Carlos) Feria (jefe de Casa Militar de la Presidencia) porque, cuando se sabe lo del monto del dinero, Laura (Sarabia) llama a Feria, y Feria contacta a Óscar (Dávila) y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero no se lo hacen a la empleada sino a la teniente”, dijo.

Por ahora, continúan tanto las investigaciones judiciales por los hechos que han sucedido recientemente como lo sucedido en la campaña, por los dineros que hubieran podido ingresar. Lo que sí es cierto, es que los colombianos quieren saber la verdad de todos estos hechos.