El cardenal Luis José Rueda revela detalles de su encuentro con Petro. Así sentará al presidente con las cortes, Efraín Cepeda y otras instituciones

Luis José Rueda : Es la situación del país la que nos mueve a actuar, a no quedarnos quietos como Iglesia y con la autorización y el envío misionero del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Múnera Correa. Además de la preocupación, la esperanza de no perder las posibilidades de encuentro y diálogo, buscando algo mejor para el país.

L.R. : Se gestiona por medio de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Hay la posibilidad de una reunión, preguntaron el tema y me abrieron la puerta. Fue una cita al final de la jornada del lunes 9 de junio. Esa reunión abrió la posibilidad de otros encuentros con altos responsables de cargos del país en las distintas instituciones. Este diálogo no es fácil, pero sí necesario .

L.R. : Hubo un diálogo íntimo con el presidente Petro, privado, pero es la posibilidad de que en el contexto negativo que estamos viviendo hagamos un encuentro que permita articular las distintas responsabilidades y crecer en la confianza. En esto era maestro el papa Francisco, siempre nos hablaba de la cultura del encuentro. Y el papa León XIV abrió su pontificado diciéndonos a todos como Iglesia que es necesario tender puentes. Esto lo puede hacer la Iglesia católica, porque no se compromete con un partido u otro, se compromete con el bien común del país. Yo le hice una propuesta al presidente en nombre de la Conferencia Episcopal Colombiana.

L.R.: Nos hemos reunido con varios funcionarios. Esto es un trabajo lento porque cada uno está con sus agendas, viajes y responsabilidades. Ha sido una semana de llamar, de buscar la cita con el uno, con el otro, con el procurador general, Gregorio Eljach; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la defensora del pueblo, Iris Marín; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. También con los presidentes de las altas cortes, con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca; el del Senado, Efraín Cepeda, y el registrador nacional, Hernán Penagos. Ha sido una semana intensa de oración, porque sin ella no funciona. He encontrado en el corazón y en la conciencia de todos con quienes he hablado disposición, porque saben que hay que hacer algo y pronto.