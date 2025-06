El cardenal que le reveló a SEMANA que tendió puentes con los expresidentes se reunió con Gustavo Petro. ¿De qué hablaron?

Bajo estricto silencio y hermetismo, el máximo jerarca de la Iglesia católica en el país se marchó hacia el Arzobispado de Bogotá y no entregó declaraciones. Salía de reunirse durante dos horas con el presidente Gustavo Petro. En el encuentro habría participado el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los temas fueron varios, entre ellos, la importancia de la unidad nacional que ha buscado Petro, desde que llegó al poder el 7 de agosto de 2022, y que no lo ha podido consolidar por sus propias actuaciones contra sus opositores. Hoy está enfrentado con el Congreso, nueve partidos políticos, las cortes, la prensa, entre otros sectores de la sociedad.

“El presidente está dispuesto a reunirse con los nueve partidos políticos, también lo haría con los expresidentes. Estamos dispuestos a hablar con ellos, a bajar el tono, a ayudar a concretar unas reglas mínimas para que no termine pasando lo que quieren los violentos, que es que nos terminemos matando entre nosotros. Estamos dispuestos a hablar con los expresidentes, con los candidatos, con todo mundo”, afirmó el ministro. Horas después, Petro se encontró con el cardenal Rueda.

Para el religioso, reunir a los expresidentes de Colombia es ver la historia, incluso, “como la nostalgia de no haber podido realizar lo que ellos querían, de tener unos ideales cuando se presentaban como candidatos y después ver que era casi imposible realizarlos plenamente. Ver cómo de candidatos aplaudidos pasan a ser expresidentes casi olvidados. Esa es una realidad muy humana. Entonces, cuando encontramos a los exmandatarios y dialogamos con ellos, lo hacemos de una manera familiar, coloquial, profunda, respetuosa, amable, de tal manera que uno encuentra la profundidad del ser humano, sin máscaras, sin el título de presidente, sino con ese rostro de papá, hermano, hijo, de ciudadano. Eso me ha enseñado a respetarlos a cada uno y no hacer una lectura de lo que hicieron en el pasado, sino a sentir que a ellos, con la experiencia que tienen, pudiéramos aprovecharlos más para tejer el futuro”.