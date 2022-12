“El cese al fuego lo recibimos como una señal de voluntad”, monseñor Héctor Fabio Henao sobre el anuncio del ELN

Una de las figuras más importantes de la iglesia católica para temas de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, celebró el anuncio del cese al fuego unilateral para Navidad y para Año Nuevo por parte de la guerrilla del ELN.

“El cese al fuego lo recibimos como una señal de voluntad y que nos hace pensar que el proceso realmente va avanzando, como será a través de los alivios humanitarios”, afirmó monseñor Henao.

De otro lado, pidió que otros grupos armados puedan replicarlo. “Un llamado a los demás actores para que suspendan todas las acciones, no maten, no desplacen, no confinen, suspendan acciones que puedan dañar la dignidad de todos los pobladores y emprendan el camino de la paz total”, afirmó el representante de la iglesia católica.

Monseñor Henao hizo el comentario junto al Nuncio Apostólico de Colombia, monseñor Fabio Rubiano, y el obispo de Istmina y administrador de la Diócesis de Quibdó, monseñor Mario Álvarez, además del director de la Pastoral Social.

El sacerdote reconoció que debido a la violencia que ha generado el ELN no pudieron llegar a algunos lugares del país. “Hemos recorrido los distintos sectores, tanto en Istmina como en Quibdó, no pudimos ir a los ríos San Juan, ni el Calima como era el plan inicial por el paro armado”, aseguró el religioso.

Pidió que se agilicen los acuerdos humanitarios y las situaciones que se han presentado en medio del conflicto armado que vive el país, especialmente con esta guerrilla. “(Que) dé solución a la problemática muy grave que se ha dado con el asesinato de personas, líderes y habitantes del territorio”, dijo monseñor Héctor Fabio Rubiano.

El religioso contó que en días pasados se registró el asesinato de un joven en Negría, Chocó, además de otro ciudadano que se encuentra desaparecido. En Quibdó, la capital del departamento, también se han registrado 180 asesinatos en el 2022, de los cuales el 75 % son jóvenes.

“Esta es una enorme preocupación porque además hay un clamor por los desaparecidos de este territorio. Se habla de, por lo menos, 23 personas desaparecidas en Quibdó”, reconoció monseñor Henao.

Otra de las problemáticas que se presenta en varias comunidades de ese departamento es el confinamiento al que están sometidos los ciudadanos ante el temor de cualquier arremetida de violencia.

“Nos hablan de 34.114 personas confinadas. Es decir que en este departamento diariamente se confinan aproximadamente 107 personas, lo cual es un drama”, aseguro el representante de la iglesia católica. Del otro lado se registran un promedio de 20 personas diarias desplazadas.

Monseñor señaló que todas estas cifras reflejan una problemática en el departamento y una crisis que debe ser atendida. “Todo esto nos hace pensar en una problemática humanitaria de grandes proporciones que requiere una urgencia”, aseguró.

El sacerdote reiteró que la iglesia ha venido escuchando a las comunidades para prestar sus buenos oficios, además de ayudar a buscar soluciones y que su tarea será “animar que el proceso avance”.

El ELN anunció en las últimas horas que hará un cese al fuego unilateral para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Dijeron que a partir del 24 de diciembre, a las 6:00 a. m., hasta el 2 de enero de 2023 no habrá actividades violentas por parte de ese grupo guerrillero.

El anuncio fue compartido por el senador Iván Cepeda que hace parte de la mesa de negociación que se adelanta con ese grupo en Caracas. “Saludo esta declaración en la que el Ejército de Liberación Nacional anuncia un alto al fuego unilateral por los días de fin de año como una muestra de buena voluntad para avanzar, no solo en el desescalamiento del conflicto armado, sino en la creación de un clima favorable y de confianza para las conversaciones, diálogos de paz que se adelantan actualmente con el Gobierno nacional”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.