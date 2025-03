El CNE, que investiga a Petro, redujo salarios a algunos empleados porque el MinHacienda no gira recursos: ¿Está en riesgo el blindaje electoral en 2026?

¿Hasta cuándo aguantará el CNE sin presupuesto electoral? La respuesta es incierta. Lo claro es que si el gobierno de Gustavo Petro no gira los recursos, no se blindarán las elecciones del 2026 y las que están pendientes de realizarse este 2025.

Y remató: “Hemos venido explicando al Gobierno que, si debe hacer recorte, lo haga parcialmente y que nos vaya devolviendo recursos. Pueden hacer elecciones sin nosotros, perfectamente las puede hacer la Registraduría en materia logística, pero no tenemos la posibilidad de darle legitimidad. No tendríamos cómo capacitar y acreditar testigos electorales, que son tan importantes. No tendríamos posibilidad de hacer auditoría a las tres fases que componen las elecciones. No podríamos auditar el software de escrutinio. En Venezuela, por ejemplo, se dieron cuenta del robo de las elecciones, por lo que mostraron los testigos, tan importantes para la transparencia”.