El Consejo de Estado decidirá la suerte de Leopoldo Múnera en la rectoría de la Universidad Nacional bajo sentencia anticipada: ¿volverá José Ismael Peña?

No se llamará a más testigos, simplemente el Consejo de Estado otorgó 10 días para escuchar a las partes y sus defensas jurídicas y, posteriormente, se cierra el proceso y se toma una decisión oficial.

Según el Código de Procedimiento Administrativo, se podrá dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial: “a) cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) cuando no haya que practicar pruebas; c) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles” .