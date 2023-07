El director del Icfes, Andrés Molano, renuncia a su cargo; le dejó este mensaje al presidente Petro

Andrés Molano anunció su paso al costado en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), donde se desempeñó como director. Lo hizo este 4 de julio, aunque le pidieron su renuncia al cargo el pasado 13 de junio.

Días atrás, SEMANA supo que el presidente Gustavo Petro se molestó porque las pruebas de Estado se cancelaron en el mayo pasado, de ahí la solicitud a Andrés Molano de renunciar, aunque solo hasta este martes se hizo efectiva.

Cabe recordar que el Icfes informó que, por problemas tecnológicos, se tomó la decisión de suspender las pruebas, un hecho casi histórico porque en 50 años no había ocurrido.

“Agradezco al presidente Gustavo Petro y a la ministra Aurora Vergara por la oportunidad de liderar el Icfes durante estos meses. Agradezco especialmente al equipo de profesionales que trabajan cada día para mejorar la evaluación de la calidad de la educación en el país”, escribió en Twitter.

Aunque a Molano se le pidió su salida del Icfes el 13 de junio, de su paso al costado se había hablado una semana antes, cuando fueron especulados otros cambios del Gobierno para el sector educación: supuestamente también saldrían el director del Icetex, Mauricio Toro, y la ministra de Educación, Aurora Vergara, aunque finalmente no ocurrió.

Ante los rumores, SEMANA conoció que la ministra de Educación se mantiene en su cargo. De hecho, es una de las funcionarias más respetadas por el presidente. Así mismo, confirmó Mauricio Toro también seguirá al mando de la cartera del Icetex, pues el presidente Petro está contento por su desempeño y visibilidad por todas las regiones del país.

En su momento, fue el propio Mauricio Toro quien salió a desmentir las versiones a las que hizo eco la prensa nacional.

“Ante esta publicación debo indicar que hasta el momento NO se me ha pedido la renuncia protocolaria. Por supuesto el Presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el Gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta”, publicó Toro en Twitter.

