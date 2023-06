El presidente de esta entidad afirmó que el jefe de Estado puede prescindir de él, pero hasta el momento no le ha pedido su paso al costado.

Mauricio Toro desmintió que presidente Petro haya pedido su renuncia al Icetex: “esta noticia no es cierta”

Mauricio Toro, presidente del Icetex, negó que el presidente Gustavo Petro le haya pedido la renuncia protocolaria, versión que tomó fuerza la tarde de este 8 de junio.

“Ante esta publicación debo indicar que hasta el momento NO se me ha pedido la renuncia protocolaria. Por supuesto el Presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el Gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta”, publicó Toro en Twitter.

Los rumores —porque no hay nada oficial aún— también apuntaron a que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de la ministra de Educación, Aurora Vergara, pese que lleva menos de dos meses en el puesto. Valga recordar que reemplazó como jefe de esta cartera a Alejandro Gaviria, a quien, al parecer, sus opiniones sobre la polémica reforma a la salud, lo distanciaron del mandatario de Colombia.

A la supuesta salida de Aurora Vergara y Mauricio Toro se sumaría la del director del Icfes, Andrés Molano, y 30 funcionarios más del sector educativo en Colombia.

Noticia en desarrollo...