Francia Márquez pone en peligro a SEMANA y a sus periodistas con falsedades: “Un medio de comunicación que manda información mentirosa y racista”

En concordancia con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien atacó a la libertad de prensa en su discurso por las marchas del miércoles 7 de junio, la vicepresidenta Francia Márquez le lanzó más dardos a SEMANA con señalamientos falsos.

La vicepresidenta Francia Márquez aludió al racismo en su ataque a SEMANA. - Foto: Vicepresidencia

En una rueda de prensa concedida en la ciudad de Cali, habló en concreto sobre SEMANA cuando le preguntaron por su postura acerca de los comentarios de Petro, quien dijo que los medios de comunicación la odian, supuestamente, por su color.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la emprendió directamente contra SEMANA. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estamos en la necesidad de reconocer que vivimos en una sociedad profundamente racista y patriarcal, no se puede tapar el sol con un dedo. No generalizaría a todos los medios de comunicación, sin embargo, es evidente que algunos no son objetivos a la hora de informar y comunicar, y me refiero de manera muy concreta a la revista SEMANA, un medio de comunicación que emite información mentirosa y con sesgos raciales”, sentenció Márquez.

La vicepresidenta en su intervención también atacó a periodistas de este medio de comunicación como María Andrea Nieto, directora del programa El Control y columnista, a quien acusó de incurrir en actos racistas en su contra. “Los sesgos se pueden ver, por ejemplo, en los videos que la periodista Andrea Nieto hizo sobre mi viaje a África con estereotipos racistas”, dijo.

María Andrea Nieto, directora del programa El Control y columnista. - Foto: SEMANA

Los ataques de Márquez a SEMANA no se detuvieron y hasta señaló que la forma de contar de este medio de comunicación, que ha publicado información sensible para el Gobierno, “debilita la democracia”.

Francia Márquez, al igual que Gustavo Petro, atacó la libertad de prensa. - Foto: guillermo torres-semana

“Hay un problema en la comunicación de nuestro país y un problema sobre la información que están mandando. Cuando veo ese montón de racismo, que incluso está en titulares con sesgos patriarcales, clases y racistas, ni siquiera me preocupo por mí, sino por nuestros niños y niñas. ¿Cuál es el mensaje que como sociedad les estamos enviando?”, aseguró aludiendo, de nuevo, a un falso racismo de SEMANA.

Francia Márquez impulsó las palabras de Gustavo Petro sobre un supuesto odio en los medios de comunicación contra ella por su color de piel. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La vicepresidenta cerró su ataque arremetiendo otra vez contra la libertad de prensa. “Creo que la libertad de prensa tiene límites cuando afecta la dignidad de las personas, eso es lo que he sentido. No generalizo, pero de manera específica pongo a SEMANA”, concluyó.

El ataque de Márquez se suma al del presidente Gustavo Petro, que le echó la culpa a los medios de comunicación por escándalo que enfrenta su gobierno por los señalamientos de Armando Benedetti, quien en un audio reveló que entraron 15.000 millones a la campaña, lo cual podría configurar un nuevo proceso 8.000.

Francia Márquez estuvo presente en el discurso de Gustavo Petro. - Foto: AFP

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. SEMANA ordena y el CTI obedece”, dijo en su discurso por las marchas que se realizaron en apoyo a sus reformas que hacen trámite en el Congreso de la República. Sin mencionarlo muy a fondo, el presidente se refiere a la inspección judicial que tuvo lugar este miércoles en la mañana en el piso 13 de la Dian, donde aparentemente funciona una oficina de inteligencia de la Presidencia de la República.

Gustavo Petro en su discurso por las marchas en apoyo a sus reformas. - Foto: AP

En su discurso, Gustavo Petro estaba en medio de dos mujeres muy representativas del Gobierno. Por un lado, la ministra de Minas, Irene Vélez, y por el otro, la vicepresidenta Francia Márquez.

Gustavo Petro atacó directamente a SEMANA en su discurso. - Foto: Camila Díaz

Sobre la vicepresidenta, también hizo referencias que corresponden a una tergiversación del trabajo que hacen los periodistas. “Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel... ¿el pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odie a la gente solo por ser negra?”, dijo.

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: REUTERS

¿Qué dice la Flip?

En una reciente entrevista con María Isabel Rueda, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Jonathan Bock, ya había sido muy claro en la necesidad de que el presidente respetara la prensa.

Jonathan Bock, director de la Flip.

“Confío en que el presidente Petro entiende la libertad de prensa como una institución democrática, pero su concepción sobre cierto sector del periodismo implica una posición confrontativa. No creo que eso tenga que ser así. Esa confrontación desgasta al periodismo y, por supuesto, al poder y puede terminar deslegitimándolo. Por lo que es un llamado de atención a entender y respetar el periodismo en términos generales, más allá de la particularidad de los mensajes que han sido decenas, no solo en Twitter, sino en sus discursos y entrevistas, donde habla de un relato periodístico propio y generaliza a medios de comunicación, lo que él no está llamado a hacer”, dijo.

Además, agregó que “en general, las amenazas contra los periodistas han venido en aumento. Y no ha habido una respuesta institucional para protegerlos, sobre todo en regiones donde no hay garantías para ejercer el periodismo. No se puede aceptar que se instale el mensaje de que hay un relato periodístico en contra del Gobierno, porque este es el mismo argumento que utilizan funcionarios de diferente nivel para atacar a periodistas a nivel local o departamental”.