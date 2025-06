Lo que la senadora del partido de gobierno no se percató fue que en esa misma imagen estaba revelando el número de teléfono personal de uno de los asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo de Lozano.

El asesor le respondió en la publicación a Zuleta que, aún estando en pleno debate de la reforma, con el ambiente político del país, ella “vulneró el más sagrado de mis derechos: el de la privacidad. He hecho público mi número de teléfono personal. La responsabilizo de cualquier cosa que me suceda”.

Pero ahí no paró la pelea. En medio de la votación de la reforma laboral, Lozano pidió dejar una constancia y en ella denunció a Zuleta por “chuzar” sus comunicaciones.

. @FiscaliaCol si le pasa algo a un joven que me asesora en el congreso, hago responsable a la senadora @ISAZULETA experta en quemar personas con base en hostigamiento y montajes. Está chuzando comunicaciones. Dicen luchar por los derechos laborales y se ensañan con un excelente…

“Ella, para sus montajes, cuando no hay mérito, cuando no hay trabajo, cuando no tiene trayectoria; le queda la difamación y el hostigamiento y le pido a la Corte Suprema de Justicia que investigue a esta señora por interceptar comunicaciones”.