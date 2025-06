Isabel Zuleta llama “cobarde” a Angélica Lozano y asegura que la quiere “censurar” tras imágenes del chat de prensa que deberá borrar

No me sorprende que Angélica Lozano prefiera usar a sus trabajadores como escudo, en lugar de dar las batallas de frente. Primero lo expone públicamente, sin importar los riesgos que eso implica para él. Y ahora pretende convertirlo en excusa para censurarme. Cobarde! Está… https://t.co/e8Avp5d4cd pic.twitter.com/Zvxnzs0JJW

“Aquí está el video que quiere censurar la cobarde de Angélica Lozano. No solo es una cobarde, sino una miserable, en paisa decimos que quien no cuida a sus trabajadores no cuida a su madre, no cuida a sus hijos, el típico mal patrón. Se lo repito, señora, nos vemos en la Corte”, dijo Zuleta.