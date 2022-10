Él es Rey Guerrero, el reconocido chef que atendió la fiesta de Francia Márquez y cobró 23 millones de pesos

La fiesta de posesión de Francia Márquez, celebrada el 7 de agosto en la residencia privada de la Vicepresidencia de la República, ha dado mucho de qué hablar. De acuerdo con los contratos de las empresas prestadoras de los servicios de catering, dados a conocer a través de la red social Twitter por el abogado especialista en Derecho Público Daniel Briceño, la celebración habría superado los 50 millones de pesos, 20 más de lo presupuestado.

En medio del largo listado de gastos de esa noche se destaca uno: los alimentos y bebidas. Esa misión estuvo a cargo del reconocido chef de comida del Pacífico, Rey Guerrero. Entre esas no faltó lo típico de esa región: pinchos de langostino, rollos de carne de jaiba ahumada, empanadas de camarón, entre otros. Al chef le pagaron la suma de $ 23′024.000.

En la Presidencia de la República hubo 3 eventos:



Guerrero es una de las figuras más reconocidas de la comida del pacífico y de la reivindicación de sus tradiciones. En una entrevista a SEMANA, en medio de la crisis del coronavirus, el chef contó su historia de vida.

“Rey Guerrero es mi nombre y el nombre de nuestro restaurante. Nací en Cali, pero toda mi familia es de Buenaventura. Yo pasaba mis vacaciones allá con mis primos. Cogíamos cangrejos en el patio de la abuela y los cocinamos en agua caliente. Recuerdo ver a mi mamá con esa alegría cocinando y así comencé a enamorarme de la gastronomía. Llevo esto en las venas. Cuando me gradué decidí estudiar Administración Hotelera con énfasis en gastronomía. Y me vine a vivir a Bogotá. Al comienzo fue difícil porque nadie me contrataba en la cocina, entonces comencé como pregonero de las pescaderías del centro. Luego fui mesero, tuve una cevichería, después un restaurante y ahora esté, aquí comenzamos un sueño con mi esposa”, le dijo a SEMANA.

Guerrero es destacado en Colombia y en el mundo por sus platos y ha sido invitado múltiples veces a ferias en el exterior para contar su historia y para participar en eventos de gastronomía.

Su admiración por Francia Márquez es más que conocida. En sus redes sociales siempre destacó el rol de ella como activista y luego como política. Públicamente anunció su voto por ella y por Gustavo Petro para las pasadas elecciones presidenciales.

Guerrero es un impulsor de las comunidades y les ha ayudado a muchas a lograr poner sus productos en Bogotá. Así mismo, utiliza solo comida local en sus restaurantes en la capital. Muchos de sus insumos vienen de municipios en el pacífico profundo.

Su nombre salió a relucir en esta oportunidad por cuenta de su participación como chef en el costoso evento de la vicepresidenta.

Briceño detalló todas las celebraciones que se dieron esos días. De los eventos previos a la posesión, el primero fue el 6 de agosto, cuando el entonces presidente Iván Duque recibió a las delegaciones internacionales que asistieron a la posesión de Petro para 100 personas, la cual costó en total $ 15.600.000.

Luego fue un almuerzo protocolario de despedida de Iván Duque, su gabinete y cúpula militar para 100 personas, que en total costó $ 11.670.000.

Después, el tercer evento fue para celebrar la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro, donde hubo presencia de 500 invitados. Allí, la comida fue hasta para tirar para el cielo, con música, DJ y decoraciones, todo por un costo de $ 68.570.000.

Por otro lado, algo que ha llamado la atención fueron los gastos para decorar con flores la Casa de Nariño, por un valor de $ 28.060.200.

SEMANA consultó con Mauricio Lizcano, director del Dapre, sobre esta denuncia; sin embargo, aunque comentó que respondería a las inquietudes, aún no ha respondido.

Lo peor es que a este nuevo escándalo se suma el de los gastos de la presidencia de más de 173 millones de pesos en electrodomésticos, muebles, colchones y otros artículos para la casa de ambos funcionarios. Uno de esos artículos que llamaron la atención fueron los tres televisores por un valor de $ 38 millones.

Sin embargo, en medio de la fuerte polémica que se ha desatado en Colombia por la compra que hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia de varios televisores de un alto costo y ostentosos plumones de ganso, rompió su silencio el presidente Gustavo Petro sobre las adquisiciones millonarias.

El mandatario, por medio de su cuenta de Twitter, reveló que las dotaciones son para las personas del servicio de la Casa de Nariño y reveló varias fotos del estado en que recibió las cortinas del Palacio Presidencial.

En las imágenes que publicó en el trino, se ve que varias de ellas tienen agujeros y se encuentran en mal estado, situación que puso de presente a la opinión pública.

“¿Sabían que compra de colchas, cobijas y sábanas tenía como uno de sus propósitos que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño? Lo que encontramos fue discriminación absoluta frente a su comida y sus habitaciones”, señaló Petro.

En otro mensaje indicó: “Sabían que de las 35 habitaciones que hacen parta de la casa de huéspedes de Cartagena, de Hatogrande, de la casa de la vicepresidencia y de la Casa de Nariño, Francia solo ocupa una habitación y yo ocupo dos? Miren cómo recibimos las cortinas en Casa de Nariño”.

También reveló cómo quedaron los acondicionamientos que se realizaron con las adquisiciones, dejando claro, según él, que no se registraron sobrecostos: “Así quedaron las habitaciones de las personas que atienden los servicios de las casas. Tienen las mismas colchas y sabanas de la habitación de mi hija. ¿Sabían que revisados minuciosamente compra por compra, ningún artículo comprado presentó sobrecostos?”.

Ahí no paro la cosa, ya que sumado a la explicación que dio el presidente Gustavo Petro sobre las millonarias compras que se hicieron desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, el mandatario colombiano lanzó varias pullas a la administración de Iván Duque. Denunció que recibió la Casa de Nariño con cortinas en muy mal estado, con varios agujeros, situación que puso de presente con varias fotos.