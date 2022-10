“El estallido social tuvo demandas que este gobierno tiene que solucionar”, le dijo Bolívar a SEMANA hablando sobre el “reversazo” en el indulto a la “primera línea”

SEMANA: ¿Por qué no está de acuerdo con que el gobierno de Petro, del que usted es aliado, y los autores del proyecto de ley de orden público vayan a retirar la propuesta de indultar a condenados en las protestas?

GUSTAVO BOLÍVAR: Porque hay que analizar el origen de la protesta. Una cosa es un delito premeditado, en el cual se sientan unas personas y dicen vamos a quemar un CAI o unos buses, pero otra cosa son delitos de impulso y provocados, que son los que cometieron los muchachos, inducidos por una reforma tributaria que les iba a gravar los alimentos de la canasta familiar, a pesar de que estaban aguantando hambre. Hubo un encierro, a raíz de la pandemia, que obligó a estos muchachos a dejar sus trabajos temporales.

No estoy de acuerdo con el retiro de los artículos que buscan la libertad de las personas q participaron en el estallido social, muchas de ellas detenidas injustamente.

Se q se buscará el indulto en una ley aparte pero indigna q partidos que presionaron esto tienen corruptos👇🏽 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 23, 2022

S: ¿Se cometieron delitos en las protestas de hace algunos años?

G.B.: Obviamente se cometieron desmanes, algunos se salieron de la raya, pero yo digo que la mayoría de los delitos no se pueden catalogar como lo está haciendo la Fiscalía, es decir dentro de conductas de terrorismo, porque eso es una exageración. Terrorista es un tipo que va y compra un fusil o se mete a un grupo armado y se va al monte. Estos tipos nunca estuvieron armados. Hay muchos atenuantes que deberían ser tenidos en cuenta.

S: ¿Y la idea era que el Presidente pudiera indultar todos los delitos por los que están señaladas estas personas de la llamada “primera línea”?

G.B.: Nosotros contemplábamos en esos artículos que los demás delitos, los que no se pueden indultar, se fueran a revisar por parte del Ministerio de Justicia, uno a uno, y que esta cartera, después de hacer ese análisis, entregara un informe al Presidente para que él tuviera la facultad de indultarlos.

S: Hay quienes dicen que personas señaladas de lesiones personales y daños en bien público, como los intentos de quemar policías y la destrucción de estaciones de sistemas de transporte, no deberían ser indultados. ¿Qué responde usted sobre esto?

G.B.: Que nosotros no estamos diciendo que no hubo delitos, sí los hubo, lo que pasa es que hay que clasificarlos y hay algunos que son indultables y hacia ellos queríamos llegar. Y los que no lo fueran, esperar que la justicia terminara todo el proceso. Y se podría usar una figura que en el pasado usaron Uribe, Santos y otros expresidentes que es la de nombrarlos gestores de convivencia. La usaron con alias Karina y con alias Francisco Galán, entre otros, y yo me preguntó, ¿por qué no se usa con estos jóvenes también?

S: ¿Y estas precisiones no se hubieran podido hacer antes de presentar la propuesta sobre el indulto a los condenados en el marco de la protesta?

G.B.: Sí, lo que pasa es que nos está pasando algo y es que nosotros tenemos muchos proyectos a la vez y eso está dificultando la pedagogía. Tenemos tantos proyectos y reformas que uno explicándolos se le va la vida y algunos no lo tienen muy claro y otros sí. Eso se convierte como en una especie de “torre de babel” en la que unos dicen unas cosas y otras dicen otras. Nos toca hacer una pausa y que que toda la bancada analice responsablemente cada proyecto.

S: ¿Cómo será ese otro proyecto en el que se propondrá un tratamiento para estas personas de la “primera línea” que están siendo procesadas?

G.B.: Nosotros queremos darles un parte de tranquilidad a los jóvenes y es que desde el Gobierno y desde el Pacto Histórico vamos a trabajar para solucionarles los problemas judiciales. Por ahora ellos han pedido que quienes hoy están presos no paguen condenas en lugares distantes a sus sitios de origen, porque son familias muy pobres. Esta ley no se ha hecho y por eso no podría decir cuál es el articulado, pero sí tenemos que jugárnosla. El estallido social tuvo unas demandas que este gobierno tiene que solucionar y parte de esas demandas es la incomprensión por parte de estos jóvenes de por qué un corrupto que les roba las oportunidades sí tiene casa por cárcel y un indulto implícito, que es la impunidad.