El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó fuertes críticas al Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez: “Su estructura debe ser simplificada radicalmente”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo no es enemigo del gobierno del presidente Gustavo Petro; sin embargo, su distanciamiento con la Casa de Nariño le ha permitido opinar con libertad sobre lo que no está de acuerdo.

Este martes 4 de julio, el exfuncionario y reconocido economista no ocultó su molestia con la estructura del Ministerio de la Igualdad que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, dijo textualmente el exministro.

Ocampo era el hombre que manejaba y cuidaba las finanzas de la nación, al menos, en los primeros nueve meses de la administración Petro. Por eso, sabe como pocos el peso financiero que podría generarle al Estado la carga burocrática de dicha entidad que fue aprobada recientemente por el Congreso. Además, el MinIgualdad nació en un gobierno que desde la campaña presidencial prometió reducir gastos desde todos los frentes.

José Antonio Ocampo cuando se despidió del Ministerio de Hacienda. - Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Aunque el Congreso aprobó la creación del Ministerio, fue la Casa de Nariño la que, a través de tres decretos reglamentarios, estructuró la organización y diseñó los cargos que se crearían en dicha cartera del Gobierno.

Entre los puestos más destacados del nuevo despacho de Francia Márquez están cinco viceministerios, entre ellos, el Viceministerio de las Mujeres, el Viceministerio de la Juventud, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos, Viceministerio de las Diversidades y Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

En el despacho de la ministra Francia Márquez, quien al tiempo ejercerá funciones de vicepresidenta, estarán la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos, la de Proyectos para la Igualdad y Equidad, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina Asesora de Comunicaciones, Control Interno, Control Interno y Disciplinario, Planeación, Oficina Jurídica, Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional, y las direcciones territoriales para la igualdad y la equidad.

Sólo el despacho de la ministra tendrá a su cargo ocho asesores, dos conductores, dos secretarias ejecutivos, entre otros.

Francia Márquez en el acto de la firma de los decretos por medio de los cuales se realiza la reglamentación del Ministerio de Igualdad y Equidad. - Foto: Presidencia

De acuerdo con el decreto, cada viceministro tendrá su conductor.

Además, el Ministerio de la Igualdad contará con 20 directores técnicos, 32 directores territoriales que estarán en todos los departamentos del país, ocho jefes de oficina, otros nueve asesores, 307 profesionales especializados, 154 profesionales universitarios, 58 auxiliares administrativos, 111 técnicos administrativos, entre otros.

Precisamente, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, contradictor de Gustavo Petro, arremetió duramente en contra de esta nueva cartera y la comparó con la que hay en España. El político calificó la iniciativa como una vagabundería y aseguró que beneficiará a las personas cercanas al gobierno del presidente Petro.

“¿Quieren conocer el significado de clientelismo burocrático inútil de manera práctica? Al igual que en España, el mal llamado Ministerio de la Igualdad es una vagabundería diseñada para complacer el hambre presupuestal y para darles gusto a los amigos cercanos al desgobierno”, señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter.