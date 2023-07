El expresidente Álvaro Uribe manifestó su dolor por el caso de Óscar Iván Zuluaga y el difícil momento que vive su familia

El expresidente de Colombia señaló que no puede oculta su dolor por la situación que está viviendo Óscar Iván Zuluaga y su familia.

El Centro Democrático vive uno de los momentos más turbulentos en sus nueve años de historia, por la imputación de cargos contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, uno de sus principales líderes, que está programada para este lunes y que planteará dudas sobre el futuro de la colectividad.

Las grabaciones divulgadas por SEMANA, en las que se escucha a Zuluaga reconocer que recibió dineros de Odebrecht para su campaña de 2014, en medio de sus conversaciones con Daniel García Arizabaleta, cayeron como un baldado de agua fría, y en sus filas hay indignación, división, rabia, preocupación, desconcierto y, ante todo, incertidumbre.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe quien ya se había pronunciado sobre este hecho que afecta directamente a su partido político, expresó recientemente por medio de su cuenta de Twitter el dolor que siente por Óscar Iván Zuluaga y toda su familia, quienes también se ha visto afectados por este hecho.

“Además de la preocupación por nuestro partido no puedo ocultar nuestro dolor por Óscar Iván, su señora, sus hijos, sus padres, una familia toda de trabajo y de una honorable y destacada trayectoria”, señaló el expresidente.

Cabe recordar que hasta hace unas semanas, Zuluaga siempre había negado haber recibido dineros de Odebrecht para su aspiración de 2014, en la que compitió con el entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos, también en la mira por recibir presuntamente dineros de Odebrecht. Por eso, escuchar a Zuluaga aceptando que la multinacional del soborno pagó la asesoría del estratega brasileño Duda Mendonça, por 1,6 millones de dólares, causó conmoción.

SEMANA conversó con decenas de líderes del Centro Democrático sobre lo que está ocurriendo y algunos expresaron su punto de vista bajo reserva de identidad. Uno de los primeros en dar su declaración al respecto fue el expresidente Álvaro Uribe quien dino: “Elegimos a Juan Manuel Santos y terminó con las Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”.

El exmandatario reveló que Zuluaga le expresó en su momento que en Brasil “nada había contra él”, y también aprovechó para pasarle una cuenta de cobro a García Arizabaleta. “Nos reunimos, delante de Ernesto Macías. Le dije: Daniel, ¿esto es verdad? Y me respondió: “No es verdad”. Le expresé: ¿por qué no lo enfrenta? Nunca lo enfrentó”.

Del mismo modo, aseguró que habló con uno de sus abogados defensores, Jaime Granados. “A raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”.

Ahora, la gran preocupación del expresidente es que el comité político que él nombró defina cuanto antes cuál será el camino a seguir. En ese sentido, el expresidente Iván Duque ha dicho que esta crisis deberá ser sorteada. “El Centro Democrático es el partido más exitoso de los últimos 100 años en Colombia. Nació a la vida jurídica en 2014 y ese año ganó la primera vuelta y obtuvo 20 senadores. En 2018 registró la mayor votación al Senado y ganó la presidencia. No hay ningún partido que haya hecho algo así. Es un partido que ha pasado por momentos difíciles”, le dijo Duque a SEMANA.

En medio de esta crisis que enfrenta el uribismo, algunos han sido enfáticos para marcar distancia. Uno de ellos es José Obdulio Gaviria, uno de los fundadores del Centro Democrático y hombre cercano al expresidente Uribe, quien fue tajante: “Doy por sentado lo que Zuluaga dijo en esas grabaciones, le salía del alma, era la verdad. No necesitamos más explicaciones ni justificaciones”.