El Frente 33 de las Farc no ocultó su molestia con el Gobierno Petro, anunció que no entregará las armas y arremetió contra Otty Patiño

Horas después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicara en el Congreso el proyecto de ley con el que busca legalizar la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Frente 33 de las Farc, que hoy está ubicado en Norte de Santander, en el Catatumbo, no ocultó su molestia contra el primer mandatario.

Expidió un comunicado de prensa donde anunció que no entregará las armas y lanzó varios varillazos contra el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

“Hemos manifestado con claridad que entrega de armas no habrá , mientras no se avance en los objetivos de quitarle la vigencia a la lucha armada”, dijo el Frente 33.

Y siguió: “Se habla mucho de la paz, pero ahora es importante que se abra un amplio debate en cuanto a qué entendemos cada uno por paz. Está claro que, para algunos, esto no es si no la desmovilización y el desarme de las organizaciones guerrilleras, sin antes resolver las causas que generan el conflicto y la confrontación armada. Para nosotros, es la generación de condiciones que permitan al campesinado colombiano ser el dueño de elegir su propio destino, la posibilidad de ser quien disfrute el fruto de su trabajo, el derecho a la tenencia de la tierra y la permanencia en ella, el derecho a elegir qué producir en condiciones de legalidad y que lo pueda comercializar, a fin de que no se vea arrastrado a recurrir a la siembra de la mata de coca para después ser tratado como delincuente o narcotraficante”.