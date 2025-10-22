El consejo de ministros de la noche del 21 de octubre fue un episodio más de regaños y confrontaciones entre el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de las diferentes carteras; sin embargo, los que salieron peor librados de la reunión del gabinete fueron la ministra de Vivienda y, hasta ese momento, viceministro de agua y saneamiento básico de esa misma cartera.

#Colombia | En medio de un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo episodio de tensión dentro de su propio gabinete, al ordenar la salida inmediata del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros.



El ambiente se puso tenso en medio del consejo cuando el presidente regañó en público a las cabezas del sector vivienda por los problemas con el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión del agua y, más aún, cuando arremetió contra el viceministro de Agua, Edwar Libreros, a quien acusó de “creerle más a Andesco que al proyecto” del gobierno.

Justamente, contra este último funcionario fue que Petro centró el foco de sus críticas, hasta tal punto que lo habría despedido de su cargo en plena transmisión en vivo del consejo.

Bogotá. Septiembre 16 de 2024. La Ministra de Vivienda Helga María Rivas realiza rueda de prensa para hablar sobre diferentes temas del Ministerio junto a Aydeé Marsiglia, Viceministra de Vivienda y Edward Libreros, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

“Se lo digo de frente, señor, por eso es que el acueducto de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores y se acabó, no va más. Este gobierno no vino a obedecer a gremios del poder económico”, sentenció Petro.

Pero antes de señalar directamente al viceministro, ya lo había mencionado en la reunión: “He estado hablando con nuestro programa Basuras Cero y no han sacado el nuevo régimen tarifario y, ¿saben por qué?, porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”.

Bogotá. Edward Libreros, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

No obstante, la tensión del presidente con la cartera de Vivienda no se quedó solo con el viceministro Libreros y trascendió a la ministra Helga Rivas, con quien el mandatario también chocó en plena transmisión cuando le señaló que no iba a tolerar que el gobierno siguiera preso de los intereses neoliberales que hay en los ministerios, refiriéndose a las trabas en los proyectos de agua.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo. Si hablan de techo, se dejaron comer del neoliberalismo en sus ministerios”, dijo.

Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas. | Foto: Captura de video: Presidencia

Ante esto, la jefa de la cartera no se quedó callada y, sin temor alguno, advirtió que en el Gobierno le ha dado prioridad a otras cuestiones por encima del agua potable, por lo que no aceptó el cuestionamiento.