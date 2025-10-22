Suscribirse

El fuerte regaño de Petro al viceministro de Agua, Edward Libreros, que terminó con su salida: “Le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”

El mandatario lo habría despedido, en plena transmisión del tenso consejo de ministros del 21 de octubre, donde también tuvo choque con la ministra de la cartera de Vivienda.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 8:59 p. m.
El presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre.
El presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre. | Foto: Captura en pantalla transmisión Presidencia de la República

El consejo de ministros de la noche del 21 de octubre fue un episodio más de regaños y confrontaciones entre el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de las diferentes carteras; sin embargo, los que salieron peor librados de la reunión del gabinete fueron la ministra de Vivienda y, hasta ese momento, viceministro de agua y saneamiento básico de esa misma cartera.

Contexto: Basura Cero: el ambicioso plan del gobierno que transformará Bahía Solano con más de 6.000 millones de pesos

El ambiente se puso tenso en medio del consejo cuando el presidente regañó en público a las cabezas del sector vivienda por los problemas con el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión del agua y, más aún, cuando arremetió contra el viceministro de Agua, Edwar Libreros, a quien acusó de “creerle más a Andesco que al proyecto” del gobierno.

Justamente, contra este último funcionario fue que Petro centró el foco de sus críticas, hasta tal punto que lo habría despedido de su cargo en plena transmisión en vivo del consejo.

Contexto: En medio de la preocupación de Camacol por la vivienda, la ministra Helga Rivas dijo que se hace mucho, pero “poco comunicamos”
Rueda de prensa Ministra de Vivienda Helga María Rivas
Bogotá. Septiembre 16 de 2024. La Ministra de Vivienda Helga María Rivas realiza rueda de prensa para hablar sobre diferentes temas del Ministerio junto a Aydeé Marsiglia, Viceministra de Vivienda y Edward Libreros, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

“Se lo digo de frente, señor, por eso es que el acueducto de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores y se acabó, no va más. Este gobierno no vino a obedecer a gremios del poder económico”, sentenció Petro.

Pero antes de señalar directamente al viceministro, ya lo había mencionado en la reunión: “He estado hablando con nuestro programa Basuras Cero y no han sacado el nuevo régimen tarifario y, ¿saben por qué?, porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”.

Contexto: Gobierno Petro recuerda los requisitos para promover proyectos de agua potable en los territorios
Rueda de prensa Ministra de Vivienda Helga María Rivas
Bogotá. Edward Libreros, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

No obstante, la tensión del presidente con la cartera de Vivienda no se quedó solo con el viceministro Libreros y trascendió a la ministra Helga Rivas, con quien el mandatario también chocó en plena transmisión cuando le señaló que no iba a tolerar que el gobierno siguiera preso de los intereses neoliberales que hay en los ministerios, refiriéndose a las trabas en los proyectos de agua.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo. Si hablan de techo, se dejaron comer del neoliberalismo en sus ministerios”, dijo.

Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas.
Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas. | Foto: Captura de video: Presidencia

Ante esto, la jefa de la cartera no se quedó callada y, sin temor alguno, advirtió que en el Gobierno le ha dado prioridad a otras cuestiones por encima del agua potable, por lo que no aceptó el cuestionamiento.

“Creo que la prioridad es el agua, usted lo ha dicho. Desafortunadamente, esto lo hemos analizado en varios consejos de ministros y el techo presupuestal que le dieron el Ministerio de Vivienda en agua es bajito, especialmente para el próximo año”, manifestó.

