“El Gobierno no está pretendiendo eliminar las plataformas; son una herramienta de modernidad”: minTransporte, Guillermo Reyes

SEMANA (S.): ¿Qué contiene el proyecto de ley que prepara el Gobierno y que habría generado las protestas de algunos conductores de plataformas de transporte?

GUILLERMO REYES (G.R.): El proyecto de ley es procedimental, no establece ninguna disposición de carácter sustantivo o regulatorio. Este proyecto contiene una serie de herramientas para que la Superintendencia y las demás entidades de transporte puedan hacer un control efectivo sobre el cumplimiento de las normas que existen en el ordenamiento jurídico colombiano.

S: ¿Qué pudo generar las protestas de algunos conductores de estas plataformas de transporte?

G.R.: Que se dispuso expresamente una sanción extrema, que solo se da en casos extremos, cuando hay una utilización indebida de las plataformas para la prestación de un servicio ilegal o de un servicio informal. Eso no quiere decir que las plataformas sean ilegales, las plataformas no son ilegales, pero pueden llegar a ser ilegales bajo el régimen jurídico actual cuando prestan un servicio para el cual no están autorizadas.

S.: ¿El Gobierno está contemplando limitar de alguna manera o eliminar la posibilidad de que haya plataformas de transporte en Colombia?

G.R.: No, el Gobierno no está pretendiendo eliminar las plataformas; son una herramienta de modernidad que debe servir para la universalidad en la prestación del servicio. Lo que se pretende es que el servicio que se preste a través o utilizando dichas plataformas sea un servicio en condiciones de seguridad, comodidad y correcta prestación del servicio público de transporte.

S.: ¿Cómo sería el proyecto de ley para las plataformas de transporte que está preparando el Gobierno?

G.R.: El Gobierno nacional, paralelo a este proceso, viene trabajando en diversas reuniones con las plataformas y también con los gremios de taxistas, en un análisis, diagnóstico, evaluación y proyección, de cuál es la mejor forma, de acuerdo a las experiencias internacionales, en que se puede prestar el servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas. Estamos trabajando en ello, seguimos construyendo los documentos y la regulación, pero en este proyecto de ley no se está regulando, lo que se están estableciendo son las normas de carácter procedimental.

S.: ¿Cómo cambiaría el funcionamiento actual de las plataformas de transporte la regulación que está preparando el Gobierno?

G.R.: En la realidad, la regulación aún no está terminada, está en proceso de construcción, y básicamente lo que se pretende es que haya una responsabilidad de quienes prestan el servicio y unos estándares de calidad, no solo para quienes lo prestan a través de las plataformas tecnológicas, sino a través de cualquier prestador del servicio público de transporte, porque aquí la regulación se tiene que hacer de cara al servicio que se le presta al usuario.

IMPORTANTE | Es tarea del Ministerio de Transporte velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la Ley. — MinTransporte (@MinTransporteCo) January 30, 2023

S.: ¿Los usuarios se verían afectados de alguna manera con esta regulación que se está preparando?

G.R.: No, el propósito es que toda la regulación que se construya y que posteriormente se expida y aplique sea en favor del usuario. Hay que entender que la razón de ser del servicio público de transporte es la satisfacción de la necesidad de movilización de los usuarios.

S.: ¿Ha habido contacto directo entre el Ministerio y las plataformas para la elaboración de este proyecto de ley?

G.R.: Por supuesto que sí, y no solo para este proyecto de ley, sino para toda la temática relacionada con la prestación del servicio. De hecho este proyecto de ley específicamente fue socializado el pasado jueves con los representantes de las plataformas, así como en otras fechas fue socializado con otros actores del sector transporte y ellos conocían el proyecto de ley. Además que también fue publicado desde el mes de diciembre en una primera versión y en el mes de enero en una segunda.

S.: ¿Se buscará un diálogo con los conductores de estas plataformas de transporte antes de presentar al proyecto?

G.R.: El diálogo se está realizando, por eso el Gobierno nacional no ha presentado ningún proyecto de ley, estamos en esa etapa de construcción, cualquiera lo puede verificar, el Ministerio de Transporte no ha radicado en la Secretaria Jurídica de Presidencia un proyecto de ley, porque estamos en esa etapa de construcción, dialogando con absolutamente todos los actores y se continuará con ese proceso de concertación, como es la política del señor presidente. El Gobierno Nacional reitera que este proyecto de ley solo será presentado al Congreso de la República cuando se logren los consensos, sin perjuicio que una vez presentado ante el Congreso de la República, dentro de su debate democrático, pueda realizar nuevas audiencias públicas o mesas de socialización, y todo el debate de deliberación democrática que está prevista por la Constitución Política.

S.: ¿Cómo va la comunicación entre el Ministerio y los conductores de estas plataformas de Transporte?

G.R.: Para el día de mañana hay programada una reunión a la que van a asistir también los conductores. Aquí el dialogo -como es política del Gobierno Nacional- no se circunscribe solo a unos actores, sino absolutamente a todos. La política pública se construye no detrás de unos escritorios, sino, por convicción de este Gobierno, con todos los actores.

S.: La alcaldesa Claudia López dice que Bogotá no resiste más bloqueos por este tipo de protestas. ¿Qué responde a la mandataria local?

G.R.: Tenemos que avanzar en el diálogo nacional y en las diferentes aristas para que los bloqueos no sean una alternativa para la solución de los problemas. El Gobierno del presidente Petro está en un proceso de diálogo que estamos construyendo con muchas aristas del Gobierno. Las puertas del Ministerio que dirijo están abiertas para discutir todos los temas y no se hace necesario ningún bloqueo, ningún tipo de entorpecimiento de la libre circulación. Obviamente el Gobierno respeta la protesta social, pero también hace un llamado para que los bloqueos no sean un mecanismo de diálogo. El Ministerio tiene sus puertas abiertas siempre para dialogar con todos los sectores del país.