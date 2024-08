“El Gobierno se queja por flujo de caja y el Consejo Nacional Electoral aumentará su presupuesto en un 300 por ciento”: senador Carlos Motoa

“Es el Consejo Nacional Electoral que más desconoce los derechos fundamentales en materia de participación política, los principios democráticos. Ustedes son una autoridad administrativa, de ahí empieza el error de la arquitectura institucional en el estado colombiano, no son magistrados, no tienen la formación de magistrados, perdóneme, pero lo digo con claridad, limitan derechos políticos, establecen su propio reglamento y en cada contienda electoral lo modifican, según su criterio de conveniencia. Una entidad administrativa que no tiene una posibilidad de segunda instancia, no se puede apelar, solo procede una reposición ante los mismos magistrados”, le dijo Motoa a algunos magistrados del CNE que hicieron presencia en el debate.