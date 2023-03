“El hijo del presidente, si llega a salir culpable, tendrá que enfrentar la justicia”: congresista del Pacto Histórico sobre Nicolás Petro

Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico, volverá a intentar una idea que varios gobiernos y políticos han pretendido sacar adelante: que los corruptos no tengan casa por cárcel.

En entrevista con SEMANA dio detalles de la iniciativa. Además, se refirió al escándalo del hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, luego de terminar salpicado por supuestas entregas de dinero para la campaña de su padre.

SEMANA: ¿Qué contempla el proyecto con el que busca que los corruptos no tengan casa por cárcel?

ALEJANDRO OCAMPO: Queremos eliminar los subrogados de las personas que van a la cárcel por corrupción, elimina el beneficio de casa por cárcel, reducción de penas, entre otros. No es justo que esa gente pueda ir a pagar en caballerizas, en sitios de la Policía, en guarniciones militares especiales, en las mansiones que se roban, mientras que los delincuentes que se roban un computador o una bicicleta están en las cárceles. Esto lo que genera es impunidad, pues si cualquiera se roba 50.000 millones y se compra una casa de 5.000 millones de pesos, los paga en cinco años, así cualquiera.

El representante Alejandro Ocampo se refirió al escándalo de Nicolás Petro. Congresista 2022 / 2026. Bogotá, julio 18 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cómo está el panorama hoy en día para los corruptos?

A.O.: Más de la mitad de las personas condenadas por corrupción están en casa por cárcel o en guarniciones especiales en las que tienen mayor beneficio que los demás y eso es lo que no le gusta al país. Hemos venido luchando hace rato contra esta idea de esa injusticia que viene sucediendo y esperamos que esta vez se pueda dar.

SEMANA: El proyecto podría intervenir en el de política criminal que presentó el ministro de Justicia Néstor Osuna al Congreso?

A.O.: Esperemos cómo termina el proyecto de reforma del Gobierno. Por lógica legislativa, cuando dos proyectos de ley tienen el mismo buscan la misma finalidad y se parecen, se unifican. Tendríamos que conciliar la mejor salida para este problema. El presidente Petro ha buscado que paguen los corruptos. Vamos a dar la pelea hasta el final. Los corruptos a la cárcel. No puede seguir robando la comida, la plata de los niños y que estén en casa por cárcel, no vamos a estar de acuerdo con eso nunca.

El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. - Foto: Archivo Personal

SEMANA: Hoy el gran escándalo alrededor del Gobierno son las acusaciones de Day Vásquez en contra de Nicolás Petro. Si se halla culpable de hechos por corrupción, ¿estaría de acuerdo con que el hijo del presidente vaya a la cárcel?

A.O.: Yo creo que el hijo del presidente, si llega a salir culpable, tendrá que enfrentar la justicia y tiene que enfrentarla con el mismo racero que lo enfrenta todo el mundo. Me parece muy complejo que estemos buscando beneficios para unas personas. Pero hay que esperar, porque una cosa es una entrevista que dice que él hizo eso, pero son cosas diferentes. Si él recibió una plata de parte de unas personas, que no fue por un cohecho, por la entrega de un contrato, pues no es un delito contra el patrimonio público; y yo entiendo que hoy quieran crucificar a Nicolás, creo que tiene que acudir a la justicia, pero a él no se le imputa un delito de ese estilo.

De hecho, no se le imputa ningún delito, es un problema ético, es decir, él verá cómo resuelve la plata que la gente le dio. ¿En qué problema habría un delito? Si la reportaron o no y para qué fue, punto. Pero ahí no hay un tema público, es un problema entre personas y él se les quedó con una plata, si llega a ser verdad.

En este caso, esta ley le elimina esos subrogaros a esos funcionarios públicos o personas naturales que interfieren en negocios públicos y se apropian o cometen delito contra el patrimonio público o impuestos, sea cohecho, peculado, apropiación indebida de recursos; es decir, hay una serie de delitos específicos que los cubre. En este caso, yo creo que no cubre al hijo del presidente.

La idea de que los corruptos no tengan el beneficio de casa por cárcel ha sido recurrente. - Foto: Cortesía: Procuraduría General de la Nación.

SEMANA: ¿En el Pacto Histórico tienen la misma posición del presidente Petro de que se investigue a Nicolás por esas actuaciones y la Fiscalía determine cualquier responsabilidad, la que sea?

A.O.: Claro que sí. Lo que ha pasado es muy grave. Es una muestra de cómo se perturba el solio presidencial. Lo mejor de esto es que estamos conociendo el talante del presidente, mientras que en otros momentos de la historia colombiana los presidentes se han defendido ellos y su familia desde el fuero presidencial con todo su poder, este presidente dijo investiguen a mi hijo y a mi hermano y eso me llenó mucho de tranquilidad, porque los momentos difíciles nos permiten conocer qué personas nos gobiernan. Creo que aquí, independiente de lo que esté haciendo, para el presidente no hay nadie por encima de la ley ni nadie debe llegar a esas conductas punibles. Eso nos dio la oportunidad de conocer la tenacidad y templanza del presidente.

SEMANA: La propuesta de quitar la cárcel para los corruptos es una idea recurrente, ¿por qué insistir de nuevo?

A.O.: Hay que insistir hasta la saciedad en que los delincuentes mayores o las personas que cometen delitos contra todos paguen. Cuando se roban los impuestos o la plata, no podemos seguir contemplando la idea de que el sistema nos paga. Hay que insistir hasta la saciedad para que el sistema judicial le dé más garantías a los colombianos que no confían en la justicia. Necesitamos reformarlo y hacer la justicia, reformas estructurales, de leyes, de los códigos que permiten que cada día se castigue más el crimen y que avancemos menos en impunidad, que haya formas de conocer la verdad. Y en eso no podemos claudicar. Seguiremos insistiendo en que los corruptos del país vayan a la cárcel no a la casa.