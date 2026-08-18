En El libro de la verdad, el informe del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Gustavo Petro, Iván Cancino, ministro de Justicia, reveló que el 41,4 % de los reclusos en Colombia duerme en el piso.

“El 41,4 % de los reclusos duerme en el piso mientras se pagaron obras carcelarias que no existen. Esa contradicción resume el estado en que se recibe la justicia”, expresó Cancino en su informe.

Detalló que el hacinamiento carcelario llegó al 28 % en los establecimientos de reclusión y al 95,5 % en los centros transitorios. Adicionalmente, solo el 25,4 % de los reclusos estudia.

“Una cárcel que no resocializa no es un costo administrativo: es una fábrica de reincidencia financiada con impuestos”, dijo el ministro.

Este es 'El libro de la verdad'0 que el Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades. Foto: Suministrado

La revisión de la gestión contractual de la Uspec y el Inpec identificó 119 hallazgos, cuyo impacto económico debe precisarse. Según el documento, interventores habrían autorizado desembolsos por obras que no existían.

Entre los proyectos cuestionados aparecen la ampliación de cupos en Itagüí, por 39.385 millones de pesos; Barranquilla, por 8.923 millones; Ipiales, por 6.988 millones, y Buga, por 6.233 millones.

En la cárcel El Barne también fueron adquiridos equipos de cocina por 1.164 millones de pesos que permanecieron almacenados y sin uso. El informe asegura que más del 90 % de la meta de 7.227 cupos carcelarios prevista para el cuatrienio quedó sin entregar y registra un detrimento superior a 82.700 millones de pesos por obras suspendidas.

La crisis se extiende a la atención médica. La Contraloría formuló 135 hallazgos en salud intramural y encontró 2.239 procedimientos y 4.137 medicamentos represados.

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A junio de 2026, el sector había comprometido el 54,4 % de su presupuesto, pero solo había obligado el 34,5 %. Cancino anunció un plan de choque penitenciario para entregar “cupos reales y no actas de obra”.

Para Cancino, el reto será recuperar la capacidad del sistema penitenciario y garantizar que los recursos se conviertan en obras verificables.

“La justicia no se restablece con anuncios: se restablece cuando el ciudadano vuelve a ver que la ley se cumple”, concluyó su informe de empalme.