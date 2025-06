A juicio del exfiscal general, “no es un tema que se pueda someter a actuaciones administrativas que pretenden establecer posturas de diferentes organismos; posturas que no aportan más que opiniones y máximos conceptos no vinculantes, como los de la sala de consulta del Consejo de Estado”.

“El costo no puede ser razón para no implementar un procedimiento. El registrador Hernán Penagos dice que esta consulta cuesta 750.000 millones, la anticorrupción de Claudia López costó más de 310 mil millones y no prosperó; pero eso no indica que no debiera seguirse el trámite”, expresará.