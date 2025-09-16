Suscribirse

POLÍTICA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre su continuidad en el gobierno de Gustavo Petro: “He hecho reflexiones”

Benedetti reconoció que ha hecho reflexiones. “Siempre he sido así”. Y entregó un balance positivo de su paso por el ministerio, pese a que sus contradictores piensan lo contrario.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 9:14 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, el 15 de agosto de 2025, en Bogotá
Armando Benedetti, ministro del Interior, el 15 de agosto de 2025, en Bogotá | Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió en la tarde de este martes, 16 de septiembre, a su continuidad en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo hizo luego de algunas versiones de prensa que especulaban sobre el interés de dar un paso al costado a menos de 11 meses de finalizar esta administración.

“No he querido renunciar. Lo que he hecho son algunas reflexiones. Se las comenté a alguien y fue de sapo y lo contó, pero no”, aclaró el jefe de la política.

Benedetti dijo que, contrario a lo que muchos estiman, el Gobierno ha ganado desde que él llegó al cargo.

“Lo único que he hecho es ganar y solamente perdí la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Yo saqué la reforma a la salud de la Cámara, la reforma laboral, le subsané la reforma pensional (ante la Corte Constitucional), le elegí al magistrado Álvaro Echeverry en el Consejo Nacional Electoral”, informó el hoy ministro.

Y siguió: “Le hice (al presidente) las manifestaciones de Barranquilla, Cali, Medelllín y Bucaramanga. Creo que nunca un ministro del interior había hecho eso. Nos ha ido bien. Solo perdimos la elección de Camargo y me dolió”.

Benedetti fue claro en que no se irá del Gobierno.

No obstante, hay quienes creen que si lo hace tendría los brazos libres para empujar la candidatura del precandidato presidencial que se escoja del Pacto Histórico y el frente amplio que respaldará Gustavo Petro.

Desde la Casa de Nariño le quedará casi imposible moverse porque los organismos de control pueden pasarle factura.

La relación entre Armando Benedetti y Gustavo Petro pasa por su mejor momento. Sin embargo, el interés del presidente en el 2026 y la continuidad de su proyecto político, pueden cambiar los planes del hoy ministro del interior.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoArmando Benedetti

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.