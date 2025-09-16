El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre su continuidad en el gobierno de Gustavo Petro: “He hecho reflexiones”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió en la tarde de este martes, 16 de septiembre, a su continuidad en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo hizo luego de algunas versiones de prensa que especulaban sobre el interés de dar un paso al costado a menos de 11 meses de finalizar esta administración.

“No he querido renunciar. Lo que he hecho son algunas reflexiones. Se las comenté a alguien y fue de sapo y lo contó, pero no”, aclaró el jefe de la política.

Benedetti dijo que, contrario a lo que muchos estiman, el Gobierno ha ganado desde que él llegó al cargo.

“Lo único que he hecho es ganar y solamente perdí la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Yo saqué la reforma a la salud de la Cámara, la reforma laboral, le subsané la reforma pensional (ante la Corte Constitucional), le elegí al magistrado Álvaro Echeverry en el Consejo Nacional Electoral”, informó el hoy ministro.

Y siguió: “Le hice (al presidente) las manifestaciones de Barranquilla, Cali, Medelllín y Bucaramanga. Creo que nunca un ministro del interior había hecho eso. Nos ha ido bien. Solo perdimos la elección de Camargo y me dolió”.

No obstante, hay quienes creen que si lo hace tendría los brazos libres para empujar la candidatura del precandidato presidencial que se escoja del Pacto Histórico y el frente amplio que respaldará Gustavo Petro.

Desde la Casa de Nariño le quedará casi imposible moverse porque los organismos de control pueden pasarle factura.