El novelón de los pasaportes: estas son las razones por las cuales Laura Sarabia firmó una nueva urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons

La Cancillería de Laura Sarabia no tiene otra opción que firmar una nueva urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons por 11 meses más para garantizar la producción de pasaportes en el país. SEMANA conoció detalles de las negociaciones que se están dando en el Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar la hoja de ruta que se pondrá en marcha, sabiendo que el presidente Gustavo Petro había advertido que no quería que ese contrato siguiera en manos de la multinacional.

El excanciller Luis Gilberto Murillo había establecido un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, que, según reclamó Sarabia en los últimos días, tenía algunas falencias que podrían afectar al país. La ministra cuestionó a su antecesor por no concretarlo .

Otro de los líos que tenía el convenio firmado por Murillo con Portugal es que estaba tasado en euros, lo cual también podría afectar al país, sabiendo que el euro ha aumentado más del 12 por ciento con respecto al peso colombiano en los últimos cinco años. Esto, entre otras, no solo implicaría que el pasaporte pudiera llegar a costar más de lo que vale actualmente, sino que incrementaría los costos de todo el convenio , en el que se establece que el valor de producción de cada libreta sería de 17 euros.

Por ahora no hay otra alternativa, ya que no se trata de un proceso sencillo, sino que deben garantizarse elementos de seguridad y tecnológicos que no son fáciles de conseguir, y el único que tendría esa capacidad y la experiencia en estos momentos es Thomas Greg.