El padre de Gustavo Petro desmiente noviazgo con una aspirante a diplomática en España: “No sé de dónde sacan que soy el novio; mi hijo me llamó y me preguntó y le dije que no era cierto”

Gustavo Petro Sierra, el padre del presidente Gustavo Petro, se declaró sorprendido este jueves 12 de enero cuando informaciones de prensa lo relacionaban con el nombramiento de Gloria Esperanza Acevedo en un cargo diplomático en la embajada de Colombia en España.

Aunque la mujer no está confirmada en el cargo, en diálogo con SEMANA, el padre del mandatario desmintió que sea el novio de la colombiana. “No he visto las noticias, pero eso no es cierto”, enfatizó.

Petro Sierra, de 81 años, aclaró que conoce a Gloria Esperanza Acevedo. “Fue compañera de trabajo en la Contraloría General de la República. No sé por qué la nombraron. No tengo la menor idea y no es novia mía. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que nos estamos volviendo locos”, expresó el padre del jefe de Estado.

“Me sorprenden con esa noticia”, añadió.

Seguidamente, contó que “viví con la señora Berta Victoria Giraldo López y ella murió el 3 de julio de 2022. Duramos 38 años viviendo, me casé con ella por lo civil, me ha dolido mucho su fallecimiento; estoy en esto. Por esto, no sé de dónde sacan esos cuentos. Yo fui compañero de trabajo de Gloria Acevedo, la conozco, es una persona muy querida, muy amable, muy buena trabajadora, es muy capaz, pero no es mi novia y no he metido la mano por ella”.

Desde que comenzó la campaña, Gustavo Petro Sierra aseguró que su hijo merecía ser el presidente de Colombia por el trabajo que ha hecho por el país. - Foto: alexandra ruiz

El hombre le contó además a esta revista “que Gustavo (el presidente), me llamó ahora, quería saber qué era lo que pasaba y le dije: no sé. Él estaba sorprendido. Le contesté lo mismo que le estoy respondiendo a SEMANA: yo no tengo nada que ver con ese nombramiento, no hice ninguna gestión para ello. Ni siquiera sabía que Gloria Esperanza Acevedo estuviera buscando eso. Además, insisto, no es mi novia”.

David Racero está inconforme con algunos nombramientos diplomáticos del gobierno y será el canciller Álvaro Leyva quien deberá responder. - Foto: SEMANA

El padre del presidente le dijo además a este medio que ha visto muy bueno el gobierno de Gustavo Petro. “He visto cosas magníficas”.

SEMANA le preguntó qué le gustaría cambiarle a la administración del “cambio” y él respondió: “Acelerar la salida de la gente que estaba allí y meter a nuevas personas, capaces, trabajadoras”.

Petro, el padre, no influye en el Gobierno, pero opina de vez en cuando. De hecho, confesó que no es fácil la comunicación con su hijo por las múltiples ocupaciones que tiene el mandatario, pero contó que ha venido algunas veces a la Casa de Nariño a saludarlo.

Del padre de Gustavo Petro poco se conocía, pero en la campaña presidencial de 2022, el hombre salió a las calles a convencer líderes de Córdoba para que respaldaran el proyecto del Pacto Histórico. Además, atendió a la prensa, contó muchas veces su historia y despejó las dudas del lugar de nacimiento del presidente Petro, un tema que se volvió polémico en medio de la agitada contienda electoral.

En ese momento, confesó que ser el padre del presidente era “una emoción muy grande y un honor, no solamente para él, sino para la familia y la región”.