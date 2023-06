“El país espera una respuesta seria y completa”: Claudia López a Petro tras escueta respuesta por audios de Benedetti revelados por SEMANA

Un nuevo escándalo político sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que SEMANA revelara en exclusiva unos audios en los que se escucha al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hablando sobre la financiación de la campaña presidencial.

En estos audios, que han generado todo un terremoto político, el exfuncionario asegura que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro y que todos los votos en la Costa corrieron por su cuenta.

Ante este nuevo escándalo, el presidente se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un corto mensaje. “¿Intranquilos? ¡Qué va!”, escribió el mandatario.

La respuesta por parte del jefe de Estado ha generado fuertes críticas, pues desde que SEMANA reveló los audios diferentes sectores políticos le han hecho un llamado a Benedetti para que explique cómo fue la financiación de la campaña presidencial, mismo pedido que le han hecho a Petro.

Precisamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le respondió duramente al presidente por su escueta respuesta en Twitter y calificó la misma como un mensaje “provocador y evasivo”.

“Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo”, escribió la mandataria local.

López le aseguró al líder del Pacto Histórico que “no es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho”, sino “la confianza e ilusión de millones”.

“Es el país y su historia lo que está en juego”, ultimó la alcaldesa.

Presidente Petro el pais entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo.



No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho.



Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego. https://t.co/ZbwRnJJXE7 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 5, 2023

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también criticó fuertemente el actuar del presidente, afirmando que Colombia se está desmoronando.

“Usted es el Presidente de la República @petrogustavo. Entonces está tranquilo mientras el país sufre y su gobierno se desmorona. Por eso Colombia está a la deriva”, dijo la congresista.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha referido más a este escándalo que lo tiene como protagonista, junto a Armando Benedetti y Laura Sarabia, a quienes alejó de sus cargos después de que SEMANA revelara el caso del polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima junto a otra empleada.

Los audios de Benedetti: “Nos caemos todos, hijueputa”

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga. - Foto: Revista Semana

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

El diálogo, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…) no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes conocidos por SEMANA.