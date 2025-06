“El petrismo no se ha tomado la Corte Constitucional”: la exmagistrada Cristina Pardo habló con SEMANA. Rajó la convocatoria a la Constituyente y el decretazo de Petro

Cristina Pardo: Le aseguro que el petrismo no se ha tomado la Corte. La Corte Constitucional la conforman nueve magistrados, de los cuales tres provienen de ternas hechas por el presidente de la república, tres por el Consejo de Estado y tres por la Corte Suprema de Justicia. De manera que no es tan fácil para cualquier presidente controlar a la Corte. Allí las decisiones se toman con fundamento en argumentos jurídicos y no políticos. A veces estos argumentos de derecho y las decisiones que en ellos se sustentan favorecen al presidente de turno. Otras veces no. Si alguien examinara detenidamente el sentido de las sentencias, se daría cuenta de que ello es así y que la mayoría de la Corte no vota siempre a favor del presidente Petro. Para la muestra, recientemente y por unanimidad, la corporación devolvió al Congreso, para subsanar un vicio de trámite, la nueva ley de pensiones, gran bandera del Gobierno actual, cuya entrada en vigor seguramente se postergará por esta razón.