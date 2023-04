“El Presidente parece que se burlara de San Andrés”: congresista de la isla contradice las cifras del Gobierno frente al número de vuelos en Semana Santa

SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy de San Andrés después de la quiebra de Ultra Air y decenas de vuelos cancelados?

JORGE MÉNDEZ: Es realmente preocupante. Y no solamente hoy, ya llevamos varios meses. Desde que conocimos la situación que podría acontecer por la crisis de Viva Air, encendimos las alarmas. Sabíamos que podía ocurrir. No esperamos que fuera intempestiva la salida de Viva, pero siempre ha habido negligencia para prever o anticiparse a esta situación que se veía venir. Hoy tenemos una ocupación por debajo del 30 %. San Andrés depende exclusivamente del turismo. Más del 90 % de su economía se deriva de esto, pero hoy tenemos los hoteles vacíos, las lanchas parqueadas, las posadas desocupadas. Es un tema bastante alarmante porque todos dependen del turismo. En marzo, la isla recibió 66.000 pasajeros cuando la cifra en años anteriores es superior a los 100.000 visitantes. Esto nos está afectando gravemente. De un lado, dejan de ingresar recursos al departamento porque la principal fuente de recursos es la tarjeta de turismo. Se están dejando de percibir los 120.000 pesos por persona. La situación de desempleo en la isla está desbordada porque son más de 20.000 personas quienes derivan su sustento del turismo. Tengo que destacar que el Gobierno hizo un gran esfuerzo durante y después de la pandemia, por eso se vio una reactivación progresiva y muy importante. Hoy no vemos una solución a largo plazo. El Gobierno está anunciando unos decretos, pero lleva semanas en el anuncio y no vemos nada concreto.

Germán Vargas Lleras criticó a David Bojanini, presidente de la Junta Directiva de Ultra Air. - Foto: SEMANA

SEMANA: Usted dice en Twitter que parece que Gustavo Petro se burla de los habitantes de San Andrés. ¿Por qué?

J.M.: Para mí es una burla. No entiendo al presidente. En lugar de estar dirigiendo la política nacional tuitea diciendo que tuvimos en el país más vuelos este año, como diciendo que alguien miente. ¿A quién retaba? Además, nosotros en la isla lo estamos padeciendo. La reducción de los vuelos a San Andrés es alrededor del 60 %. Si los aviones de Ultra y Viva Air dejaron de operar, ¿cómo va a incrementarse el número de vuelos? Es absurdo. Me parece una falta de respeto del presidente quien debe dedicarse a planear, a dirigir la política nacional, pero está dedicado al Twitter.

San Andrés sin turistas en Semana Santa. Tradicionalmente sus playas están atiborradas por esta época del año, pero hoy muy pocos recorren este destino. - Foto: Alberto Gordon

SEMANA: Usted dice que, desde que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llegó a la isla, sus cifras no coinciden con la realidad. ¿Por qué?

J.M.: Ustedes vieron la intervención del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la isla el Viernes Santo. Dijo que estaban llegando 36 vuelos a San Andrés cuando todos sabíamos que no era cierto. O al ministro le dieron las cifras erradas o algo pasó. Sus cifras son desatinadas. No son 36 vuelos los que llegaron ese día, fueron 16, uno de ellos de American Airlines. Se descachó el ministro en 20 vuelos; eso no tiene presentación.

La isla de San Andrés en medio de la desolación durante Semana Santa. - Foto: Foto: Tomada de redes sociales

SEMANA: ¿Cuál es la solución a esta crisis de San Andrés tras la quiebra de Viva y Ultra Air?

J.M.: Hemos pedido varios temas en el Plan de Desarrollo. Desde la Reforma Tributaria como Cambio Radical nos opusimos a dicho proyecto, especialmente al incremento del IVA del 5 al 19 % en los vuelos. Fue una discusión fuerte. Si queremos un desarrollo económico, cómo le vamos a imponer más cargas al sector que se supone es el nuevo polo de desarrollo de Colombia, según el presidente. Ese tema tiene que reversarse. Ese IVA no aplica para la isla, pero la industria hotelera y turística es una sola cadena y lo que hace es que encarece los costos de los servicios aéreos (...). Otra de las soluciones es que se autorice inmediatamente la integración y que los pocos aviones que tiene Viva Air los pongan en funcionamiento.

SEMANA: ¿Y Satena?

J.M.: Satena tiene que actuar porque ha sido un convidado de piedra en el proceso más allá de los anuncios populistas de que colocarán al avión de la Fuerza Aérea a transportar pasajeros. Necesitamos que como aerolínea estatal entre en operación. Hace un par de meses hablé con el director de Satena y él me manifestó que sus aviones no tienen la capacidad para volar a la isla de San Andrés, pero por qué después de dos meses no han tomado acciones para poder arrendar o contratar a nuevas aerolíneas porque aquí el problema es la falta de cupos aéreos para el departamento. Hay días en que usted no consigue un cupo para ir a la isla porque no hay aviones, así la gente quiera pagar el pasaje a millón de pesos. No lo consigue porque hay más de 20 aviones que dejaron de operar.