El presidente Petro, en X: “Almoarecer busvo en em amor la.foema de extraee dinwros para pagar campañas en Bohitá”

"Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedará su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al Gobierno y al pueblo.

El trino del presidente, Gustavo Petro | Foto: @petrogustavo en X

De esta manera, el presidente, Gustavo Petro, reaccionó a la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Senado Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), salpicados en el grave escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

Iván Name, expresidente del Congreso | Foto: VANESA LONDOÑO

De acuerdo con la Presidencia de Colombia, el presidente, Gustavo Petro Urrego, despacha este miércoles 7 de mayo de 2025 desde Cartagena, donde asiste al “evento de Fedemunicipios”.

Sobre sus reiterados errores de ortografía en sus publicaciones, Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dio cuenta de por qué supuestamente sucede.

EL 23 de abril pasado, Gustavo Bolívar se refirió a la carta que Álvaro Leyva, excanciller del gobierno del expresidente Gustavo Petro, publicó diciendo que su exjefe, el presidente de los colombianos, es drogadicto.

De acuerdo con Bolívar, la carta es “de quinta” y muestra una gran deslealtad hacia el jefe de Estado por parte de personas que trabajaron con él. “Bueno, primero tengo que decir que me parece de quinta, de una deslealtad absoluta que los funcionarios que gozan de altos salarios, de muchos privilegios, mientras están dentro del Gobierno no manifiesten lo que les incomoda o no renuncian ante ciertas situaciones, pero que una vez están fuera del Gobierno agarran a despotricar del presidente; no me parece que debiera ser así“, aseguró Bolívar.

A Gustavo Bolívar le preguntaron si los trinos del presidente Gustavo Petro, con errores de ortografía, o a la madrugada, como sucedió cuando generó la grave crisis con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, los ha hecho drogado. “El presidente no necesita estar drogado para trinar a las 3 de la mañana. Él lo puede hacer y lo hace sobriamente siempre, porque él lo que siempre manifiesta en el momento en que esté despierto es su inconformismo o su defensa de muchos ataques que le hacen, pero no tiene nada que ver con esa condición”, aseguró.

“Digamos, yo creo que son dos cosas muy, muy distintas, el talante o si el presidente está delirante o si el presidente está trinando a la madrugada, no tiene nada que ver con lo otro, porque si está en una rumba, no creo que esté trinando, está en la rumba, pero no está trinando. Lo del trino, pues sí, unos podemos estar de acuerdo, otros no. Yo, de hecho, ese día le dije: ‘Presidente, difícil esta situación porque puede tener consecuencias’. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. De verdad, mire, si el enfoque de la drogadicción se presentara en el presidente, eso lo tiene que tratar él, su familia, con todo el respeto y la dignidad que merece una persona, porque estamos hablando de un problema de salud muy delicado que padecen millones de personas”, agregó Bolívar.

Gustavo Bolívar, director del DPS, el 10 de marzo de 2025 en Bogotá | Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

Durante la entrevista, le insistieron a Bolívar en si no es preocupante que la cuenta de X de un presidente de Colombia esté repleta de errores de ortografía o con videos que no corresponden a la realidad que él quiere exponer. “Lo que yo he visto es un presidente que tiene total dominio del Estado en sus detalles. El presidente, lo que sí puedo aceptar, es que se siente muy acorralado. Y una persona acorralada, o como quieran llamarlo, un animal herido, pues se defiende de todas las maneras. Ataque tras ataque, pues ya. Es una persona bastante vulnerable, una persona que se está defendiendo, vendiendo, y dentro de todas esas defensas, pues comete errores. En Twitter (X) pues todos hemos cometido errores y pifias y uno sale corriendo a borrarlas. Que escriba a veces mal, se le vayan los caracteres, yo creo que lo conozco así hace muchos años, ha sido siempre así”, agregó.