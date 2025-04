A Gustavo Bolívar le preguntaron al aire si trinos de Petro a la madrugada o con errores de ortografía los hace drogado: así respondió

“Si no les gusta el Gobierno, renuncien. Si tienen cosas que decir, díganlas. Es una deslealtad absoluta que están cometiendo varios ministros, que una vez salen de gozar de altos privilegios, salen a despotricar de un gobierno", agregó. “Ya pasando el contexto de la carta, pues mire, hay cosas que no me constan, lo de la drogadicción a mí no me consta, he compartido muchísimas veces con el gobierno, con el presidente, en mi casa, en Miami, en el hotel en Girardot, con su familia, en muchas situaciones, viajes, estuve una vez en Nueva York, nunca le he visto esa actitud, no sé si sea cierto o no sea cierto. De ser cierto, me parece que es una condición respetable, de salud muy íntima y salir a contar una cosa de estas me parece que es denigrante, me parece a mí. No sé si sea cierta o sea mentira, a mí no me consta en todo el tiempo que conozco al presidente y en todas las veces que he compartido con él; nunca lo he visto en esa condición ni en esa actitud”, agregó Bolívar, en declaraciones que entregó a Caracol Radio.