¿Petro, drogadicto? Así reaccionó María José Pizarro

A la senadora le preguntaron: “¿Usted cree que existe esa posibilidad de que el presidente use drogas?”. Y ella respondió: “Pues mira, la verdad, yo lo que he conocido en todos estos años es una persona que tiene una capacidad intelectual muy superior, inclusive, un liderazgo incuestionable. Es un líder de Estado, un estadista. Ese es el hombre que yo he conocido, un hombre que trabaja casi que 24/7. En campaña, difícil seguirle el ritmo al hoy presidente de la República; quienes hemos compartido con él varias campañas, un trabajador incansable. Esa es la persona que yo he conocido. Así que me parece que es un chisme. Yo he conocido una persona completamente distinta y soy una persona cercana a él. Soy una persona que lo ha conocido en distintos momentos de su vida”, agregó María José Pizarro.