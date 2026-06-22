Política

El Tigre en imágenes: 9 fotos del nuevo presidente de Colombia

SEMANA publica nueve fotografías inéditas que resumen la vida de Abelardo De La Espriella, el nuevo presidente de Colombia: un costeño familiar, pegado de sus hijos, un hombre que nació para ser líder y que siempre se vio dirigiendo los destinos del país.

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Redacción Semana
22 de junio de 2026 a las 3:17 a. m.
Aberlardo De La Espriella y su álbum familiar. La vida del nuevo presidente de Colombia gira alrededor de sus seres queridos, la música y otras pasiones.
Aberlardo De La Espriella y su álbum familiar. La vida del nuevo presidente de Colombia gira alrededor de sus seres queridos, la música y otras pasiones. Foto: Archivo particular suministrado a Revista Semana

La vida de Abelardo De La Espriella gira alrededor de su familia, Montería y Barranquilla. Y siempre ha estado rodeado de arte, música y poder.

Abelardo De La Espriella junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.
Abelardo De La Espriella junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Cuando Abelardo De La Espriella asistía al colegio, sus padres lo mantenían ocupado para que quemara energía.

Niñez de Abelardo De La Espriella
Niñez de Abelardo De La Espriella Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Ana Lucía Pineda, administradora de empresas, conoce a Abelardo De La Espriella hace más de 20 años. Ambos prometen recorrer el país en los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella con su esposa, Ana Lucía Pineda
Abelardo De La Espriella con su esposa, Ana Lucía Pineda Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella junto a su madre, María Eugenia Otero, conocida en Montería como La Niña Mayo.

Aberlardo De La Espriella junto a su señora madre, María Eugenia Otero
Aberlardo De La Espriella junto a su señora madre, María Eugenia Otero Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella le gusta la música y ha estado rodeado de destacados artistas. En la imagen junto a Silvestre Dangond.

Abelardo De La Espriella es seguidor de la música y uno de sus artistas favoritos es Silvestre Dangond
Abelardo De La Espriella es seguidor de la música y uno de sus artistas favoritos es Silvestre Dangond Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo Gabriel De La Espriella junto a su padre, Abelardo Gabriel De La Espriella Juris. Ambos son abogados.

Abelardo De La Espriella junto a su padre, Abelardo Gabriel De La Espriella Juris.
Abelardo De La Espriella junto a su padre, Abelardo Gabriel De La Espriella Juris. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

El nuevo presidente de Colombia es amigo personal del expresidente Álvaro Uribe y su esposa, Lina Moreno.

Abelardo de la Espriella y su relación cercana con el expresidente, Álvaro Uribe
Abelardo de la Espriella y su relación cercana con el expresidente, Álvaro Uribe Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella junto a su esposa y sus tres hijos.

Abelardo De La Espriella junto a su esposa y sus tres hijos
Abelardo De La Espriella junto a su esposa y sus tres hijos Foto: Archivo particular suministrado a SEMANA

El nuevo presidente junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Abelardo De La Espriella y su familia que lo acompañó a lo largo de la campaña por la presidencia
Abelardo De La Espriella y su familia que lo acompañó a lo largo de la campaña por la presidencia Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA