La vida de Abelardo De La Espriella gira alrededor de su familia, Montería y Barranquilla. Y siempre ha estado rodeado de arte, música y poder.

Abelardo De La Espriella junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Cuando Abelardo De La Espriella asistía al colegio, sus padres lo mantenían ocupado para que quemara energía.

Niñez de Abelardo De La Espriella Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Ana Lucía Pineda, administradora de empresas, conoce a Abelardo De La Espriella hace más de 20 años. Ambos prometen recorrer el país en los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella con su esposa, Ana Lucía Pineda Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella junto a su madre, María Eugenia Otero, conocida en Montería como La Niña Mayo.

Aberlardo De La Espriella junto a su señora madre, María Eugenia Otero Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella le gusta la música y ha estado rodeado de destacados artistas. En la imagen junto a Silvestre Dangond.

Abelardo De La Espriella es seguidor de la música y uno de sus artistas favoritos es Silvestre Dangond Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo Gabriel De La Espriella junto a su padre, Abelardo Gabriel De La Espriella Juris. Ambos son abogados.

Abelardo De La Espriella junto a su padre, Abelardo Gabriel De La Espriella Juris. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

El nuevo presidente de Colombia es amigo personal del expresidente Álvaro Uribe y su esposa, Lina Moreno.

Abelardo de la Espriella y su relación cercana con el expresidente, Álvaro Uribe Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADOS API SEMANA

Abelardo De La Espriella junto a su esposa y sus tres hijos.

Abelardo De La Espriella junto a su esposa y sus tres hijos Foto: Archivo particular suministrado a SEMANA

El nuevo presidente junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.