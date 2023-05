“El trino no lo escribí yo”: la burla del senador Jota Pe Hernández al presidente Petro

Este lunes 22 de mayo, Noticias RCN reveló una entrevista hecha presidente Gustavo Petro. En esta, el jefe de Estado se refirió a varios temas, entre estos, al polémico trino de la semana pasada que confirmaba la supuesta aparición de los cuatro niños indígenas perdidos en selvas de Caquetá.

Posteriormente, el jefe de Estado debió eliminar el trino, teniendo en cuenta que los niños aún son buscados en la selva.

Fuerzas Especiales y una comisión de indígenas Nukak del Guaviare se unieron para reforzar la búsqueda de los menores. - Foto: Cortesía Ejército Nacional

Por lo tanto, en la entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el presidente Petro aseguró que él no había escrito el trino en el que se confirmaba la aparición de los cuatro niños indígenas perdidos en selvas de Caquetá, luego de que la avioneta en la que se transportaban sufriera un accidente.

Teniendo en cuenta lo dicho por el presidente Petro en dicha entrevista en Noticias RCN, el senador Jota Pe Hernández se burló a través de Twitter.

El congresista acompañó el mensaje con un emoticón de risa: “El trino no lo escribí yo (Petro)”.

El trino no lo escribí yo (Petro) 🤣 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 23, 2023

Vale destacar que el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, le preguntó en la entrevista al mandatario sobre la afirmación hecha por él, tal como se mencionó anteriormente, y le indicó que los trinos habían salido desde su perfil oficial.

“El trino es una comunicación oficial, no del presidente, sino que la recogen las instituciones del Estado, en este caso el ICBF. Esa es la noticia oficial, por eso borré el trino, porque después se deshace. (...) eran los canales oficiales del Gobierno que recogen la información y la trasladan”, indico Petro, quien con un categórico “sí”, confirmo que el ICBF se equivocó anunciando, de forma apresurada, el hallazgo de los cuatro menores.

Rastros encontrados por las fuerzas especiales en la búsqueda de los menores perdidos en la selva. - Foto: Cortesía a SEMANA

Posteriormente, indicó que el trino no lo escribió directamente él y que fueron “mecanismos oficiales” los que emitieron la información en su cuenta de Twitter. Así mismo, culpó a los medios de comunicación, a los que señaló de no querer que hubiese conexión entre las diferentes entidades estatales.

“El trino no lo escribí, se escribió por los mecanismos oficiales. (...) Es que algunas personas y algunos medios quisieron que nosotros no nos conectáramos y que toda la comunicación quedaran en manos de ellos, que precisamente no tiene el mismo proyecto político del gobierno”, afirmó el presidente Petro en la entrevista Noticias RCN.

#PetroResponde a @JoseMAcevedo | ¿Por qué @petrogustavo trinó que habían encontrado a los niños indígenas desparecidos? Todos los detalles de la entrevista en https://t.co/Jv1hhS4uad pic.twitter.com/P82GJwTnoM — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 23, 2023

Vale recordar que el pasado jueves 18 de mayo, el presidente Gustavo Petro borró de su cuenta en Twitter un mensaje que había publicado el miércoles 17 de mayo, a las 4:43 p. m., y en el que había informado que habían sido encontrados con vida los cuatro niños perdidos en la selva tras el accidente de una avioneta en el Guaviare.

“He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”, dijo el jefe de Estado el pasado jueves.