Suscribirse

NACIÓN

El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido fuertemente criticada por los constantes viajes y la lentitud en las investigaciones.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 1:59 a. m.
El nuevo presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. | Foto: JEP

Fuentes internas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmaron a SEMANA que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli Arteaga, junto con dos magistrados de alto rango están en un viaje oficial a Irlanda. Se trata de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ponente del caso del coronel Publio Hernán Mejía, y del magistrado Pedro Díaz, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Recientemente, la JEP ha estado en el ojo del huracán por el llamado turismo judicial y los escasos resultados de cara a las víctimas y la opinión pública.

Como lo documentó SEMANA, luego de una respuesta a un de derecho de petición enviado a ese tribunal, entre 2022 y 2024 la JEP autorizó 190 comisiones de servicio, de las cuales al menos un 34 % se realizaron fuera del país, muchas de ellas financiadas por entidades privadas o internacionales.

Los destinos frecuentes incluyen Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, España, Suiza, Francia, México, Guatemala, Jordania, Países Bajos, Irlanda del Norte, Escocia, Nepal, Perú, entre otros.

Lo más leído

1. María Claudia Tarazona se pronunció luego de desalentador parte médico de Miguel Uribe Turbay; hizo clara petición
2. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
3. Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

Esta no es la primera vez que la institución es objeto de críticas por viajes controvertidos. En abril de 2025, Alejandro Ramelli convocó a varios magistrados para un taller en un exclusivo hotel boutique en Palomino (La Guajira) para discutir justicia restaurativa y estrategias.

Contexto: Escándalo: magistrados de la JEP se fueron a un exclusivo hotel de Palomino, La Guajira, a un taller para tomar “decisiones estratégicas”

El viaje fue cuestionado por su costo elevado —una noche estimada en hasta un millón de pesos por persona— y por su impacto en los procesos judiciales, en un momento en que la JEP aún no ha emitido ninguna sentencia condenatoria contra responsables de macrocasos luego de casi ocho años de funcionamiento.

Adicionalmente, en otro episodio reciente, la senadora Paloma Valencia remitió una carta al senador estadounidense Marco Rubio, solicitando no renovar el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, otro elemento que amplía el debate sobre el enfoque político de la JEP fuera del país.

SEMANA buscó a la JEP para pedir una explicación oficial sobre el viaje a Irlanda, pero no respondieron los mensajes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente entregó el horóscopo del domingo 10 de agosto y lo que vendría en este día para los 12 signos del zodiaco

2. El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

3. Esto dijeron los hinchas del Bayern Múnich de Luis Díaz al ver un entrenamiento público

4. Hernán Orjuela se fue en contra de desmanes en el Movistar Arena, pero lanzó dardo: “No se puede hacer un pare por lo que sucedió”

5. El salario mínimo en Venezuela cae a un nivel histórico: tan solo equivale a un dólar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JEPVictimas del conflicto

Noticias Destacadas

El nuevo presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

Redacción Semana
Esto fue lo que dijo el hijo del exmandatario.

El fuerte mensaje de Jerónimo Uribe al presidente Gustavo Petro: “Su poesía se estrella contra un narcosocialismo”

Redacción Semana
Representante a la Cámara Julio César Triana

Representante Julio César Triana: “Con Petro, todo se quedó en puro ‘bla, bla, bla’. Mucho discurso, poca verdad, ningún resultado”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.