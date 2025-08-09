El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

Fuentes internas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmaron a SEMANA que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli Arteaga, junto con dos magistrados de alto rango están en un viaje oficial a Irlanda. Se trata de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ponente del caso del coronel Publio Hernán Mejía, y del magistrado Pedro Díaz, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Recientemente, la JEP ha estado en el ojo del huracán por el llamado turismo judicial y los escasos resultados de cara a las víctimas y la opinión pública.

Como lo documentó SEMANA, luego de una respuesta a un de derecho de petición enviado a ese tribunal, entre 2022 y 2024 la JEP autorizó 190 comisiones de servicio, de las cuales al menos un 34 % se realizaron fuera del país, muchas de ellas financiadas por entidades privadas o internacionales.

Los destinos frecuentes incluyen Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, España, Suiza, Francia, México, Guatemala, Jordania, Países Bajos, Irlanda del Norte, Escocia, Nepal, Perú, entre otros.

Esta no es la primera vez que la institución es objeto de críticas por viajes controvertidos. En abril de 2025, Alejandro Ramelli convocó a varios magistrados para un taller en un exclusivo hotel boutique en Palomino (La Guajira) para discutir justicia restaurativa y estrategias.

El viaje fue cuestionado por su costo elevado —una noche estimada en hasta un millón de pesos por persona— y por su impacto en los procesos judiciales, en un momento en que la JEP aún no ha emitido ninguna sentencia condenatoria contra responsables de macrocasos luego de casi ocho años de funcionamiento.

Adicionalmente, en otro episodio reciente, la senadora Paloma Valencia remitió una carta al senador estadounidense Marco Rubio, solicitando no renovar el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, otro elemento que amplía el debate sobre el enfoque político de la JEP fuera del país.