En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

El objetivo, dentro de lo que ha buscado el gobierno, es lograr que sean las comunidades las que gestionen el agua.

Redacción Economía
17 de diciembre de 2025, 8:32 p. m.
Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento básico.
Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento básico. Foto: Ministerio de Vivienda / Cortesía

Muchos proyectos que parecían olvidados pasaron a la otra orilla, en medio de la aprobatón que hizo el Congreso de la República en la recta final de la agenda.

En ese paquete pasó la ley de acueductos comunitarios, adelantada por el Ministerio de Vivienda, que recibió el aval del Legislativo en cuarto y último debate.

De acuerdo con las explicaciones del Ministerio de Vivienda, “la iniciativa reconoce las formas propias de organización, gestión y decisión de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico”.

El contenido del articulado incluye un marco jurídico que busca materializar lo que el gobierno ha promovido en todos los frentes: que las comunidades sean fortalecidas como actores claves para el acceso al agua potable.

Alarmas por contaminación en el agua que toman los menores en las escuelas norteamericanas
Esta es una decisión clave para las comunidades. Foto: Composición Semana/ Getty images

La viceministra de Vivienda, encargada del tema de agua y saneamiento básico, dijo que se trata de “un reconocimiento a la gestión comunitaria del agua en Colombia” para garantizar el derecho al vital líquido.

La funcionaria destacó que la iniciativa se construyó durante 8 años, con participación de las mismas comunidades, a través de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, y la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol).

Menores costos para los gestores comunitarios

En el proyecto de ley se incluyen medidas que minimizan los costos en los que tienen que incurrir los gestores comunitarios para obtener su certificado de existencia y representación legal.

Para ello, fue habilitada la opción de que ese trámite se pueda adelantar en las alcaldías.

Los pobladores de esta vereda incluso participaron en la construcción de esta placa huella, muestra del compromiso con su comunidad.
En varios proyectos el gobierno ha estado involucrando a las comunidades. Foto: Gobernación del Cauca

Además, se establece un régimen de aportes a la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, la tarifa comunitaria y los criterios especiales aplicables para dicho proceso.

El universo de acueductos comunitarios es complejo de establecer. En algunas oportunidades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha hablado de unos 3.000 prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado en total, muchos de ellos comunitarios o veredales.

Hay que recordar que los acueductos comunitarios no han sido solo una alternativa para la captación, tratamiento y distribución de agua, principalmente en áreas rurales y de difícil acceso. También son estrategias que conllevan a una organización social.

