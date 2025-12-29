Política

En emergencia y sin plata para la Defensoría, pero Cancillería paga más de $70 millones mensuales en arriendo en Arabia Saudita

Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, expuso el gasto en la embajada.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 4:00 p. m.
Denuncia de Andrés Forero sobre arriendo en Arabia Saudita.
Denuncia de Andrés Forero sobre arriendo en Arabia Saudita. Foto: SEMANA, Andrés Forero

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores gasta cerca de 1.000 millones de pesos anuales en el arriendo del inmueble en el que está situada la Embajada de Colombia en Riad, Arabia Saudita.

Esto generó una fuerte polémica en redes sociales por lo lujosa que es la sede, la cual cuenta con una piscina interna y amplios salones enchapados en mármol.

Piscina embajada de Colombia en Arabia Saudita
Piscina embajada de Colombia en Arabia Saudita Foto: Foto compartida en la cuenta de X del presidente Gustavo Petro

El representante a la Cámara, a través de un derecho de petición, obtuvo la cifra de lo que le cuesta al país el funcionamiento de esta sede.

Defensoría del Pueblo alerta por recorte presupuestal y la falta de pago a más de 4.000 contratistas

Según el documento, el canon mensual cuesta USD $19.333,33, equivalente a 71.786.715 pesos.

Anualmente, el precio alcanza USD 232.000, que equivale a 856.471.286 pesos.

Adicionalmente, hubo costos asociados al traslado de la sede: USD 55.000 para mudanza de mobiliario, con el IVA al 15 %; una comisión inmobiliaria de USD 5.800, y equipos tecnológicos por USD 30.000, para un total de USD 267.700.

Forero criticó el hecho de que más de 4.000 contratistas y defensores de la Defensoría del Pueblo no han recibido el pago de sus honorarios antes de Navidad, como estaba estipulado, por demoras del Ministerio de Hacienda.

“Mientras Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría del Pueblo, se gasta casi 1.000 millones de pesos anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita”, manifestó el congresista.

Además, resaltó que se desconocen las prioridades del Gobierno nacional en medio de la emergencia económica declarada por una crisis fiscal que no permitiría al país cumplir con compromisos de deuda.

“Cuesta entender las prioridades del gobierno en medio de la emergencia económica”, escribió el congresista en X.

Siguen las críticas contra el Gobierno nacional, que, en medio de una declaratoria de emergencia económica, no frena el gasto de algunas de sus entidades, mientras que otros organismos del Estado padecen por falta de recursos.

