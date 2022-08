En la Florida, colombianos crearon veeduría al gobierno de Gustavo Petro

Este domingo 7 de agosto es una fecha de fiesta nacional, pues se conmemora la icónica Batalla de Boyacá que marcó para siempre y partió en dos, la historia de toda una nación, ya que hubo un antes y un después de 1819, por lo que se conmemoran 203 años desde entonces.

Además de ello, cada cuatro años, luego de celebrarse algunos meses antes las elecciones a la Presidencia de la República de Colombia, se posesiona el presidente que los ciudadanos hayan elegido en las urnas, como sucederá en las horas de la tarde de este 2022, cuando Gustavo Petro tome posesión de su nuevo cargo como jefe de estado.

Al respecto, desde Florida, en Estados Unidos, varios colombianos que están en el exilio en ese país se reunirán bajo el lema ‘Colombia Plan B’, que busca generar una veeduría al gobierno entrante del líder del Pacto Histórico y que cuenta, además, con el espaldarazo de algunos políticos republicanos, es decir, líderes de derecha en el país de ‘las libertades’.

Al respecto, Fabio Andrade, quien forma parte del equipo que convoca a los interesados, expresó en diálogo con Caracol Radio que comienzan a ser activos con ‘Plan B’ para así “realizar ejercicio político directo y clave. Este es un gobierno de izquierda radical que nos preocupa mucho y vamos a pedir apoyo desde el Congreso de Estados Unidos para asegurar que Colombia se mantenga en democracia”.

De los líderes políticos que destacan por su interés sobre el panorama político en Colombia, están los representantes a la Cámara María Elvira Salazar, Mario Diaz Balart y Carlos Jiménez, y de los miembros del senado estadounidense están Rick Scott y Marco Rubio.

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. - Foto: Esteban Vega

Cabe mencionar, también, que el senador Ted Cruz se refirió al tema, afirmando que “este fin de semana, el domingo, Colombia se convertirá en el gobierno número diez de la región en ser controlado por la izquierda radical cuando el nuevo presidente del país, Gustavo Petro, asuma el cargo”.

Asimismo, en plenaria de su país, manifestó que “si Petro corta la coordinación en defensa con Estados Unidos, la ley asegurará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Si frena la cooperación en tráfico de drogas, no habrá más dinero para la lucha antinarcóticos. Y si rechaza ayudar a detener la inmigración ilegal, no habrá más dinero para asistencia en desarrollo”, esto, mientras presentaba el proyecto Caution Act, que condicionará toda la ayuda de EE. UU. a Colombia basado en “el camino que escoja”.

Así las cosas, SEMANA conoció un comunicado del equipo del senador Cruz en el que afirman que “la decisión temeraria de la administración del presidente Biden, de desmantelar las sanciones por terrorismo sobre las Farc ya han generado catástrofes. Les dio suficiente combustible a los movimientos de izquierda en todo el hemisferio occidental, pero especialmente en Colombia, contribuyendo al momento que terminó trayendo a un gobierno antiamericano de corte radical y de izquierda”.

Vale decir que a la posesión llegó en representación de Joe Biden Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); además de Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia; Desirée Cormier, representante para la Equidad Racial y la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden.