Lo último | Senador de EE. UU. Ted Cruz hace seria advertencia a Gustavo Petro “si reversa cooperación en tráfico de droga”

Este jueves, el senador republicano Ted Cruz anunció la presentación de su proyecto Caution Act, el cual condicionará toda la ayuda de EE. UU. a Colombia basado en “el camino que escoja”. El anuncio lo dio ante la plenaria del Congreso de ese país.

“Este proyecto de ley condicionará toda nuestra ayuda basada en el camino que Petro elija seguir. Si Petro corta la coordinación en defensa con los Estados Unidos, la ley asegurará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Si frena la cooperación en tráfico de drogas, no habrá más dinero para la lucha antinarcóticos. Y si rechaza ayudar a detener la inmigración ilegal, no habrá mas dinero para asistencia en desarrollo”, dijo Cruz.

El senador republicano Ted Cruz ha venido centrando su discurso en Colombia. De hecho, fue Cruz quien acaba de pedirle al Gobierno de Estados Unidos volver a incluir a las Farc dentro de la lista de grupos terroristas. El llamado del senador incluye a la recién posesionada senadora Piedad Córdoba y a Sandra Ramírez (de Comunes).

SEMANA se comunicó con el equipo del senador Ted Cruz, quien envió un statement sobre la solicitud que deberá discutirse en el Congreso: “La decisión temeraria de la administración del presidente Biden, de desmantelar las sanciones por terrorismo sobre las Farc ya han generado catástrofes. Les dio suficiente combustible a los movimientos de izquierda en todo el hemisferio occidental, pero especialmente en Colombia, contribuyendo al momento que terminó trayendo a un gobierno antiamericano de corte radical y de izquierda”.

Y agrega: “Las Farc son, además, responsables de algunos de los actos terroristas más despreciables en el hemisferio occidental, y esta decisión frenó una herramienta clave a través de la cual Estados Unidos estaba responsabilizando a los terroristas de las Farc. Vamos a reparar el daño que generó la decisión de excluirlos de la lista de terrorismo”.