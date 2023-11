En llamada entre el canciller Álvaro Leyva y su homólogo de Arabia Saudí sólo se habló de Gaza y no del horror perpetrado por Hamás

Siguiendo la misma línea del presidente de la República Gustavo Petro sobre su radical postura frente a la guerra de Medio Oriente en donde sólo ha condenado la violencia de un lado, Gaza, y no de Hamás contra el pueblo israelí, el canciller Álvaro Leyva sostuvo una comunicación telefónica con el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí.

Embajador de Israel en Colombia desmiente a Gustavo Petro sobre uso de fósforo blanco en Gaza; ¿qué dijo?