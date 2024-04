🔴 EN VIVO | Continúa debate de la reforma pensional en el Senado. Congresistas analizan impacto de las marchas contra Petro

Este es el minuto a minuto:

5:59 p. m.:

Habla el presidente del Senado

El presidente del Senado, Iv谩n Name, se refiri贸 a lo sucedido en las marchas. Dijo que prefiere este debate que se est谩 dando entre diversos sectores que la confrontaci贸n. Se manifest贸 en contra de las cr铆ticas que se hicieron conta algunos senadores o que ped铆an la muerte o atentar contra la vida del presidente Petro.

5:50 p. m.:

Le reclaman a Petro

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democr谩tico, le reclam贸 al presidente Gustavo Petro por no reconocer las marchas multitudinarias. 鈥淨uisiera invitar al presidente a no estigmatizar la marcha de ayer鈥, afirm贸. La senadora le contest贸 a los que cuestionaron que supuestamente pudieron manifestarse con garant铆as, que se debe a que ese sector no gener贸 bloqueos, ni manifestaciones violentas ni otro tipo de hechos lamentables o enfrentamientos con la Fuerza P煤blica.