En vivo: ¿están chuzando a periodistas y opositores? Senado debate posibles irregularidades en DNI; siga aquí el minuto a minuto

4:02 p.m. Bancada de Gobierno defiende la DNI

3:42 p.m.: Director de la DNI niega interceptaciones

“Como lo dije al principio, todas las respuestas son de no. Este Gobierno jamás haría una cosa de esas porque no está en su ADN, por el contrario, ha estado toda una vida luchando contra este tipo de cosas” , aseguró Carlos Ramón González durante el inicio del debate en el Senado.

“Usted está preguntando sobre el comportamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, no sobre este Gobierno. En este Gobierno no hacemos eso, pero si reviso hacia atrás resulta que sí, que la Dirección Nacional de Inteligencia sí incurrió en algunas irregularidades. Ahí sí, ya la respuesta no puede ser un no rotundo”, detalló González.